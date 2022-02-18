Бывший топ-менеджер Московского индустриального банка стал фигурантом дела о растрате

В августе 2020 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров МИнБанка в общей сложности 198 млрд руб. Среди них были и Адам Арсамаков, и его ныне покойный отец – бывший бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков, умерший в 2020 г. от ковида. Это стало рекордной суммой убытков, когда-либо взысканной с бывших владельцев кредитной организации в России. Арест имущества Арсамаковых в рамках арбитражного процесса Центробанк мотивировал тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации в МИнБанке и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества». В апреле 2021 г. Арбитражный суд Московского округа оставил решения о взыскании 198 млрд руб. и обеспечительных арестах имущества в силе.