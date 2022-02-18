Бывший топ-менеджер Московского индустриального банка стал фигурантом дела о растрате

Бывший топ-менеджер Московского индустриального банка стал фигурантом дела о растратеСанкционирование его заочного ареста позволит правоохранителям направить материалы о розыске бывшего банкира в Интерпол
Басманный районный суд Москвы 17 февраля заочно арестовал бывшего вице-президента и члена правления Московского индустриального банка (МИнБанк) Адама Арсамакова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Экс-банкира обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК. Заочный арест фигуранта уголовного дела возможен только после его объявления в международный розыск. Это позволит правоохранителям направить материалы по делу Арсамакова в Интерпол для оказания помощи в розыске фигуранта за границей.
В пресс-службе Следственного комитета России (СКР) на момент сдачи материала в печать не ответили на запрос «Ведомостей». Защита Арсамакова также пока не предоставила комментарии. Возбужденное СКР дело может быть связано с финансовыми трудностями и последующим процессом санации МИнБанка, о которой Центральный банк (ЦБ) объявил в январе 2019 г. На тот момент банк занимал 33-е место по активам в российской банковской системе.
Процедура санации проходила через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев отмечал, что размер дисбаланса между активами и пассивами МИнБанка оценивался в диапазоне от 60 млрд до 100 млрд руб. Его большая часть приходилась на 50 заемщиков, которые перестали обслуживать свои долги после ввода в банке временной администрации ФКБС. «Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказывал «Ведомостям» Поздышев. Банк России выделял на докапитализацию МИнБанка 129 млрд руб.
В августе 2020 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров МИнБанка в общей сложности 198 млрд руб. Среди них были и Адам Арсамаков, и его ныне покойный отец – бывший бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков, умерший в 2020 г. от ковида. Это стало рекордной суммой убытков, когда-либо взысканной с бывших владельцев кредитной организации в России. Арест имущества Арсамаковых в рамках арбитражного процесса Центробанк мотивировал тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации в МИнБанке и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества». В апреле 2021 г. Арбитражный суд Московского округа оставил решения о взыскании 198 млрд руб. и обеспечительных арестах имущества в силе.
Сейчас МИнБанк готовят к передаче в Промсвязьбанк – опорный банк оборонной промышленности. У МИнБанка большой портфель кредитов промышленности и он представлен в регионах, объяснял логику представитель Банка России: «Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления». Ожидается, что МИнБанк присоединят к Промсвязьбанку во II квартале 2022 г.