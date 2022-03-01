На реализацию решения о ликвидации «Мемориала» уйдет до пяти месяцев

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский сказал «Ведомостям», что закон об НКО не прописывает конкретные сроки, в которые окончательно де-факто ликвидируется организация. По словам Рачинского, это займет минимум 2–3 месяца, обычно реально действующим НКО на это требуется 4–5 месяцев. «Большинство организаций [входящих в ликвидированное судом общество] будут работать как прежде, поскольку «Мемориал» – это горизонтальная структура», – говорит Рачинский. Формат перераспределения работы между ними пока не обсуждался, уточняет он.