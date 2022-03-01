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Общество

На реализацию решения о ликвидации «Мемориала» уйдет до пяти месяцев

Апелляционная коллегия ВС подтвердила законность закрытия НКО за нарушения законодательства об иноагентах
Марина Царева
Максим Стулов / Ведомости

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) 28 февраля приняла окончательное решение о ликвидации внесенного Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов историко-просветительского общества «Мемориал». Решение принято по иску Генпрокуратуры из-за отсутствия маркировки статуса НКО-иноагента в материалах «Мемориала». Приостановить производство по делу в ходе заседания апелляционной коллегии просила ВС юрист Татьяна Глушкова, но ее ходатайство было отклонено. 

Глушкова ссылалась на позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре 2021 г. он потребовал приостановить исполнение решения о ликвидации «Мемориала» до вынесения Страсбургским судом постановления по первой жалобе в ЕСПЧ на принятый в 2012 г. закон об НКО-иноагентах. Ее в 2013 г. подали 11 российских организаций, в числе которых «Мемориал», уже тогда признанный иноагентом. 

Апелляционная коллегия ВС отказала «Мемориалу» в ходатайствах о допросе свидетелей, которые могли бы рассказать о значимости работы историко-просветительского общества. А адвокат Генри Резник, представлявший интересы «Мемориала», отметил, что его ликвидация «подпитает те силы, которые забывают обо всем негативном». Во время заседания ВС в декабре 2021 г. представители Генпрокуратуры говорили, что «Мемориал» также срывает источники финансирования и «формирует лживый образ СССР». 

В апелляционной жалобе «Мемориал» указывал, что отсутствие маркировки не может считаться грубым неоднократным нарушением закона, а ликвидация общества – чрезмерное наказание. При этом маркироваться в качестве НКО-иноагента «Мемориал» так и не начал, говорили представители Генпрокуратуры во время заседания апелляционной коллегии ВС.

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский сказал «Ведомостям», что закон об НКО не прописывает конкретные сроки, в которые окончательно де-факто ликвидируется организация. По словам Рачинского, это займет минимум 2–3 месяца, обычно реально действующим НКО на это требуется 4–5 месяцев. «Большинство организаций [входящих в ликвидированное судом общество] будут работать как прежде, поскольку «Мемориал» – это горизонтальная структура», – говорит Рачинский. Формат перераспределения работы между ними пока не обсуждался, уточняет он.

У «Мемориала» также есть возможность обжаловать решение апелляционной коллегии в президиум ВС в порядке надзора, на что есть три месяца, и не исключена также подача жалобы в ЕСПЧ, сказала Глушкова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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