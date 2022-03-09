Сотрудников СМИ и НКО-иноагентов предложили включать в единый реестр Минюста

Сотрудников СМИ и НКО-иноагентов предложили включать в единый реестр МинюстаГосдума может принять закон уже 10 марта
В России может появиться единый реестр, в который будут включать людей, аффилированных с организациями-иноагентами. Эти изменения были предложены депутатами Госдумы Леонидом Ивлевым и Дмитрием Ламейкиным ко второму чтению поправок в избирательное законодательство, которые были призваны систематизировать работу онлайн-голосования. Комитет Госдумы по госстроительству 9 марта рекомендовал с учетом данного нововведения законопроект принять (о том, как после принятия закона изменится организация выборов, см. статью на этой же странице).
Как следует из текста поправок Ивлева и Ламейкина, единый реестр иноагентов будет вести Минюст. Попасть в него смогут не только уже существующие физлица-иноагенты и физлица, выполняющие функцию СМИ-иноагента, но и другие категории граждан: учредители, члены, участники, руководители и работники НКО, СМИ, признанных иностранными агентами, а также незарегистрированных общественных объединений. Также в реестр будут попадать лица, занимающиеся политической деятельностью и получающие денежные средства или иную материальную помощь от организаций-иноагентов.
В тексте поправки говорится, что порядок ведения объединенного реестра установит сам Минюст. «В реестр будут включать всех аффилированных [с организациями-иноагентами] лиц. Работники, состоящие в организации на момент признания иноагентом [будут включены в реестр]», – пояснил «Ведомостям» Ивлев. На вопрос о том, могут ли попасть в единый реестр сотрудники, которые работали в организации до признания ее иноагентом, Ивлев ответил: «Это вопрос к Минюсту». Представитель пресс-службы Минюста переадресовал вопрос о механизме работы к самим депутатам, поскольку закон еще не принят.
Понятие лица, аффилированного с иностранным агентом, уже применяется к электоральным правоотношениям. Поправки, которые ввели в законодательство понятие кандидата, «аффилированного с иноагентом», а также нормы, регламентирующие порядок их участия в выборах, были приняты перед стартом думской кампании 2021 г. Аффилированными с иноагентами лицами могут считаться те, кто получал деньги или имущество от «иностранных агентов», в том числе через посредников, за два года до назначения выборов. Если от партии в выборах участвует кандидат, «аффилированный с иноагентом», то автоматически все ее материалы должны маркироваться соответствующим образом (так было с «Яблоком» в 2021 г.).
«Нашими поправками [избирательным комиссиям] предоставляется возможность получать информацию из данного единого реестра, чтобы избирком мог запрашивать для сверки данных информацию о кандидатах на выборные должности», – заявил Ивлев. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, которые раньше предлагали скорректировать законодательство об иноагентах, сказали «Ведомостям», что не видели инициативы.
Поправка Ивлева и Ламейкина не обязывает аффилированных с организациями-иноагентами лиц маркировать свои тексты и соцсети, а также сдавать отчеты, считает юрист Иван Брикульский. «Но если исходить из текста поправок, включать в реестр смогут всех: как тех, кто работал в прошлом [в таких организациях], так и тех, работает сейчас, так как в законе не указаны сроки», – отметил он. Единый реестр, судя по всему, будет публичным и все аффилированные лица, т. е. сотрудники организаций-иноагентов, будут известны, говорит член СПЧ Александр Верховский.