Сотрудников СМИ и НКО-иноагентов предложили включать в единый реестр Минюста

Понятие лица, аффилированного с иностранным агентом, уже применяется к электоральным правоотношениям. Поправки, которые ввели в законодательство понятие кандидата, «аффилированного с иноагентом», а также нормы, регламентирующие порядок их участия в выборах, были приняты перед стартом думской кампании 2021 г. Аффилированными с иноагентами лицами могут считаться те, кто получал деньги или имущество от «иностранных агентов», в том числе через посредников, за два года до назначения выборов. Если от партии в выборах участвует кандидат, «аффилированный с иноагентом», то автоматически все ее материалы должны маркироваться соответствующим образом (так было с «Яблоком» в 2021 г.).