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Общество

В Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений

Лаборатории сообщают о снижении числа тестирований на ковид
Екатерина Гробман Анна Киселева
Сергей Собянин решил упростить работу бизнеса в условиях санкций, сняв некоторые коронавирусные ограничения / Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин с 15 марта отменил в Москве масочный режим. «Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», – написал он в своем блоге. Отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п. Собянин отметил, что это решение направлено и на поддержку бизнеса, «испытывающего и без того серьезное санкционное давление». Ряд ограничений снимают с общепита, в частности запрет на курение кальяна и т. д. Эти решения действовали с весны 2020 г., т. е. начала пандемии.

С 28 февраля в Москве уже была отменена блокировка транспортных карт для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Утратило силу требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы: из обязательного режима оно переведено в рекомендательный. 3 марта в Москве отменили QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняты ограничения на посещение общепита. Самоизоляция для пожилых носит рекомендательный характер. Некоторые ограничения сохраняются – к примеру, в части проведения публичных мероприятий.

Эпидемиологи подчеркивают, что по указу мэра масочный режим не отменяется, но становится рекомендательным, и в связи с этим призывают продолжать соблюдать санитарные рекомендации. «Коронавирус никуда не уходит. Противоэпидемические мероприятия сохраняют свою важность, люди должны и маски носить, и должны дистанцироваться, и руки мыть. Поскольку эпидемия продолжается, то сознательные люди должны соблюдать эти меры», – сказал «РИА Новости» главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По данным столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом от 14 марта, за предыдущие сутки в столице выявили 957 новых случаев заболевания. Умерли 44 человека. До этого менее 1000 случаев выявляли в сентябре 2020 г. По всей стране, согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, выявлено 41 055 заболеваний ковидом, умерли 533 человека.

При этом опрошенные «Ведомостями» лаборатории в основном отмечают снижение числа тестирований на коронавирус по всей России. Исключение составила сеть KDL, где количество тестов последние три недели колеблется в интервале 35 000–40 000, без резких периодов спада или подъема. Об этом рассказала директор по маркетингу KDL Мария Корсунская.

Коммерческий директор группы компаний «Инвитро» Маргарита Файкова говорит, что существенное снижение спроса наблюдается у лаборатории только на часть так называемой ковидной линейки исследований, в частности на ПЦР-тесты. Директор продуктового направления лабораторий «Лабквест» Анна Сафонова также отмечает, что с 12 февраля во всех лабораториях упал поток исследований на ковид. «Сейчас ежедневно мы выполняем около 2400 тестов, из них не более 2% – положительных. Для сравнения: в начале февраля мы выполняли 6000–8000 тестов на ковид ежедневно», – рассказала Сафонова. Коммерческий директор лаборатории «Гемотест» Светлана Василенко сказала, что количество положительных результатов тестов на СOVID-19 в феврале – начале марта было минимальным.

В настоящий момент в Москве в среднем выполняется порядка 10 000 экспресс-тестов на коронавирус в сутки, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы. В период пиковой нагрузки – в конце января 2022 г. – медработники проводили более 95 000 экспресс-тестов в сутки, сообщили в департаменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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