В Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений

Коммерческий директор группы компаний «Инвитро» Маргарита Файкова говорит, что существенное снижение спроса наблюдается у лаборатории только на часть так называемой ковидной линейки исследований, в частности на ПЦР-тесты. Директор продуктового направления лабораторий «Лабквест» Анна Сафонова также отмечает, что с 12 февраля во всех лабораториях упал поток исследований на ковид. «Сейчас ежедневно мы выполняем около 2400 тестов, из них не более 2% – положительных. Для сравнения: в начале февраля мы выполняли 6000–8000 тестов на ковид ежедневно», – рассказала Сафонова. Коммерческий директор лаборатории «Гемотест» Светлана Василенко сказала, что количество положительных результатов тестов на СOVID-19 в феврале – начале марта было минимальным.