Студентов будут направлять на практику к индивидуальным предпринимателям

15 марта истек срок, к которому президент Владимир Путин поручал правительству проработать возможность прохождения студентами колледжей и вузов практики у индивидуальных предпринимателей (ИП). Сейчас закон об образовании разрешает проходить практику в организациях. По данным ФНС на март 2022 г., в России зарегистрировано 3,6 млн ИП. Соответствующий законопроект Минобрнауки был размещен на сайте проектов нормативных правовых актов 11 ноября 2021 г., но так и не был внесен в Госдуму. Вопрос о дальнейшей судьбе инициативы пресс-служба правительства переадресовала в Минобрнауки. В ведомстве к моменту сдачи материала в печать не ответили на запрос «Ведомостей».