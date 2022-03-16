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Студентов будут направлять на практику к индивидуальным предпринимателям

Они могут вернуться туда после учебы, а ИП получит бесплатную рабочую силу
Анастасия Курилова
Молодые люди получают реальный опыт работы, а ИП смогут вырастить из заинтересованного студента будущего сотрудника / Андрей Гордеев / Ведомости

15 марта истек срок, к которому президент Владимир Путин поручал правительству проработать возможность прохождения студентами колледжей и вузов практики у индивидуальных предпринимателей (ИП). Сейчас закон об образовании разрешает проходить практику в организациях. По данным ФНС на март 2022 г., в России зарегистрировано 3,6 млн ИП. Соответствующий законопроект Минобрнауки был размещен на сайте проектов нормативных правовых актов 11 ноября 2021 г., но так и не был внесен в Госдуму. Вопрос о дальнейшей судьбе инициативы пресс-служба правительства переадресовала в Минобрнауки. В ведомстве к моменту сдачи материала в печать не ответили на запрос «Ведомостей».

Перед истечением срока исполнения поручения законопроект внесли в Госдуму депутаты – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета Александр Мажуга. Статью 13 закона об образовании, где перечислены возможные места для практики студентов колледжей и вузов, они предложили дополнить «ИП, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты», а также иными лицами, деятельность которых «подлежит государственной регистрации или лицензированию». Чтобы взять студентов на практику, предприниматели будут заключать договор с вузом или колледжем, следует из законопроекта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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