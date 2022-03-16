Студентов будут направлять на практику к индивидуальным предпринимателям

Студентов будут направлять на практику к индивидуальным предпринимателямОни могут вернуться туда после учебы, а ИП получит бесплатную рабочую силу
15 марта истек срок, к которому президент Владимир Путин поручал правительству проработать возможность прохождения студентами колледжей и вузов практики у индивидуальных предпринимателей (ИП). Сейчас закон об образовании разрешает проходить практику в организациях. По данным ФНС на март 2022 г., в России зарегистрировано 3,6 млн ИП. Соответствующий законопроект Минобрнауки был размещен на сайте проектов нормативных правовых актов 11 ноября 2021 г., но так и не был внесен в Госдуму. Вопрос о дальнейшей судьбе инициативы пресс-служба правительства переадресовала в Минобрнауки. В ведомстве к моменту сдачи материала в печать не ответили на запрос «Ведомостей».
Перед истечением срока исполнения поручения законопроект внесли в Госдуму депутаты – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета Александр Мажуга. Статью 13 закона об образовании, где перечислены возможные места для практики студентов колледжей и вузов, они предложили дополнить «ИП, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты», а также иными лицами, деятельность которых «подлежит государственной регистрации или лицензированию». Чтобы взять студентов на практику, предприниматели будут заключать договор с вузом или колледжем, следует из законопроекта.