Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали за призывы к несанкционированным митингам

Судья Останкинского райсуда Светлана Болотникова рассказала, что во время мониторинга «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» сотрудниками МВД был выявлен ролик, на котором Овсянникова «призывает неограниченный круг лиц к участию в публичном мероприятии». Защитники Овсянниковой – адвокаты Антон Гашинский и Анри Цискаришвили во время суда жаловались, что к ней в ОВД Останкино не пускали адвокатов на протяжении суток после задержания, которое произошло сразу после ее появления в эфире. Сама она после заседания сказала журналистам, что допрос в полиции длился 14 часов.