Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали за призывы к несанкционированным митингам

Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали за призывы к несанкционированным митингамШтраф в 30 000 руб. не исключает возможности дальнейшего возбуждения уголовного дела
Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, признав ее виновной по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимально возможная санкция по ст. 20.2 КоАП – 10 суток ареста, но ее нельзя применять к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (у Овсянниковой одному ребенку 11, другому – 17 лет).
Административная ответственность наступила за то, что 14 марта она опубликовала в социальных сетях видео, в котором осудила военную спецоперацию России на Украине и призвала людей на акции протеста. Овсянникова пришла на работу и вскоре после того, как ее обращение было обнародовано, на несколько секунд встала с плакатом против военной спецоперации за спиной телеведущей Екатерины Андреевой, которая в этот момент вела эфир вечерней программы «Время».
Судья Останкинского райсуда Светлана Болотникова рассказала, что во время мониторинга «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» сотрудниками МВД был выявлен ролик, на котором Овсянникова «призывает неограниченный круг лиц к участию в публичном мероприятии». Защитники Овсянниковой – адвокаты Антон Гашинский и Анри Цискаришвили во время суда жаловались, что к ней в ОВД Останкино не пускали адвокатов на протяжении суток после задержания, которое произошло сразу после ее появления в эфире. Сама она после заседания сказала журналистам, что допрос в полиции длился 14 часов.
Адвокат Даниил Берман сообщал, что в отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал 15 марта, до решения Останкинского райсуда, что проверка проводится по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, 15 марта назвал действия Овсянниковой хулиганством: «Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня <...> Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, тем более все-таки прямой эфир любого телеканала – это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает».
Адвокат «Забейда и партнеры» Артем Саркисян объясняет, что в теории нельзя исключить привлечение Овсянниковой еще и к уголовной ответственности, поскольку обращение в соцсетях и пикет с плакатом в эфире – «это два разных деяния, за которые могут быть предусмотрены два разных вида ответственности».
Уже после решения Останкинского райсуда председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что «у этой чиновницы телеканала нет ни капли переживания за наших ребят, за нашу страну»: «Правоохранительные органы должны разобраться с этим». Он поручил комитету Госдумы по безопасности «взять этот вопрос на контроль».