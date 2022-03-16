Деятелям культуры рекомендовали не открывать второй фронт

Деятелям культуры рекомендовали не открывать второй фронтДепутаты Госдумы и представители медиабизнеса предлагают лицензировать блогеров
Комитет Госдумы по культуре на расширенном заседании обсудил, как будет развиваться искусство в условиях санкций и военной спецоперации России на Украине.
С вводным словом к депутатам и гостям мероприятия (а среди них были чиновники и представители медиабизнеса) обратился советник президента Владимир Толстой, который объяснил: нынешняя ситуация становится «лакмусовой бумажкой» для тех, кто отвечает за «смыслы и ценности» в России. «Иногда первая и острая реакция бывает спонтанной, а настоящие большие произведения искусства анализируют и спустя какое-то время дают оценки».
По словам Толстого, сейчас есть «очевидная государственная позиция» и «не нужно открывать второй фронт внутри собственной культуры»: «Есть линия президента, мы в команде президента и поддерживаем его курс». В культуре же, пояснил он участникам мероприятия, «очень легко разрушаются связи»: «И важно, чтобы люди культуры не своими петициями, а спектаклями, фильмами, книгами выражали свое отношение к происходящему». Но, судя по его словам, важна, прежде всего, «открытая поддержка происходящего» со стороны лидеров общественного мнения.
Вслед за Толстым депутат Госдумы Александр Шолохов поднял вопрос цензуры в культуре. «Должна она быть, не должно ее быть? Это угнетает или, наоборот, является знаком качества? В ситуации, когда вопрос стоит о безопасности страны, вопросы цензуры решаются очень быстро и легко», – заявил Шолохов. По его мнению, творчество должно быть свободным, но результатам творчества должна быть «поставлена оценка».
А депутат, в прошлом певец Денис Майданов заявил, что в России многие были подвержены западному влиянию, «играли в псевдодемократию» и в итоге «доигрались до разброда среди творческих работников». Главной причиной этого он считает отсутствие государственной идеологии. Ссылаясь на опыт Китая, он предложил создать кодекс этики для творческих работников, в котором нужно прописать, «что такое хорошо, а что такое плохо, и перестать играть в псевдодемократию». «У нас ведь сейчас в порядке вещей, когда артист выходит на сцену клуба, начинает выражаться матом, начинает бухать, а его категория слушателей – дети. Так быть не должно», – сетовал Майданов. В то же время он предложил ввести лицензирование блогеров по аналогии со СМИ.
«Деятели культуры несут серьезную информационную нагрузку, – поддержал Майданова депутат, в прошлом актер Дмитрий Певцов. – Они должны отвечать за то, что говорят, и за отношение к знаковым событиям». К примеру, «30 лет работы со смыслами и ценностями» в Украине «дали свои плоды», убежден он, поэтому там отрицательно относятся к россиянам. «А не знак ли это нам, что с этими смыслами надо работать тщательнее, агрессивнее», – сказал Певцов. Финансировать же нужно только те культурные инициативы, которые будут стимулировать создание «искусства определенного содержания», уверен депутат.
Посетовал Певцов и на то, что никто сейчас не ездит с концертами в Донбасс. Там 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Выступившие против нее деятели культуры за редким исключением – предатели России, уверен депутат Дмитрий Кузнецов.
А ведь сейчас «время определиться для самих творцов – кто из них является частью национальной культуры, а кто выбирает для себя свободный путь», как отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, самое главное «импортозамещение, которое нам нужно, – это импортозамещение смыслов и ценностей». Например, когда человек говорит про «Макдональдс», он «не по котлете стонет, а по образу мысли», потому что это «мягкая сила, навязывание образа жизни», уверена Ямпольская.
С деятелями культуры нужно вести себя аккуратно и удержаться от раскола на «красных и белых», уверена депутат Елена Драпеко: «Многие из них не согласны, не любят власть, кричат (лозунги против военной спецоперации на Украине. – «Ведомости»). Но мы же знаем деятелей культуры – они же подвержены эмоциональным порывам, пусть остынут». По ее словам, не все деятели культуры предали страну. А фашистской идеологии «человеконенавистничества мы должны противопоставить позитивную идеологию любви и понимания», сказала Драпеко. Но ее, как заметила депутат, должны формировать не «чиновники и депутаты», а ученые-философы.
С решительной позицией выступало больше участников мероприятия. «Это наша страна, права она или не не права – история рассудит. Мы здесь живем и должны быть на ее стороне», – заявил президент «ГПМ Радио» Юрий Костин.
Гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов вслед за Майдановым призвал лицензировать блогеров, «так как в блогосферу уходят рекламодатели». «Сейчас мы вынуждены бороться за одну и ту же аудиторию с интернетом, где можно абсолютно все», – отметил он.
В формальном ключе выступили разве что представители правительства. Замминистра культуры Алла Манилова отметила: в Белом доме есть понимание, что в нынешней ситуации необходимо дофинансировать и поддержать российское кинопроизводство. 1 марта о паузе в работе объявили Disney Studios, Sony Pictures, Paramount Studios и Universal, премьеры фильмов этих студий не будут идти в России. Манилова сообщила, что уже готова концепция развития кинематографа до 2030 г. Кроме того, сейчас Минкультуры изучает возможность перераспределения уже выделенных на 2022 г. бюджетных ресурсов, чтобы поддержать занятых в сфере людей, сказала она.
Начальник отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения Минцифры Александр Воропаев призвал поддерживать отечественных писателей. Депутаты поинтересовались у Воропаева, кто из детских писателей больше всего издается сейчас в России. Он назвал десятку самых печатаемых детских авторов: «На первом месте у нас долгие годы уже Корней Чуковский, советский классик, проверенный автор, любимый мамами и папами. Он неизменно на первом месте. А вот дальше начинается – Джоан Роулинг, Холли Вебб».
«А что же написали писатели на второй и третьей позиции?» – поинтересовался депутат Майданов. Ямпольская и Воропаев пояснили: серию книг о Гарри Поттере и другие детские книги.