Деятелям культуры рекомендовали не открывать второй фронт

А депутат, в прошлом певец Денис Майданов заявил, что в России многие были подвержены западному влиянию, «играли в псевдодемократию» и в итоге «доигрались до разброда среди творческих работников». Главной причиной этого он считает отсутствие государственной идеологии. Ссылаясь на опыт Китая, он предложил создать кодекс этики для творческих работников, в котором нужно прописать, «что такое хорошо, а что такое плохо, и перестать играть в псевдодемократию». «У нас ведь сейчас в порядке вещей, когда артист выходит на сцену клуба, начинает выражаться матом, начинает бухать, а его категория слушателей – дети. Так быть не должно», – сетовал Майданов. В то же время он предложил ввести лицензирование блогеров по аналогии со СМИ.