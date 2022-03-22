За отождествление СССР с нацистской Германией будут штрафовать

За отождествление СССР с нацистской Германией будут штрафоватьВнесенный в 2021 году законопроект Госдума подготовила ко второму чтению
Комитет Госдумы по госстроительству 21 марта рекомендовал нижней палате парламента, несколько ужесточив, принять во втором чтении поправки в КоАП, которые вводят ответственность за нарушение запрета на отождествление действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии и «за отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы». Изначальная версия законопроекта была внесена в Госдуму в октябре 2021 г. первым вице-спикером Александром Жуковым, председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской, сенаторами Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди. Первое чтение предложенных ими поправок в КоАП прошло 22 февраля 2022 г. «Ведомости» ознакомились с редакцией законопроекта, предложенной ко второму чтению.
В КоАП появится статья 13.48, согласно которой нарушение запрета на отождествление действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии в публичном пространстве, в том числе в СМИ и интернете, будет грозить следующим наказанием: юрлицам – штраф от 10 000 до 50 000 руб., гражданам – штраф от 1000 до 2000 руб. или арест на 15 суток, должностным лицам – штраф от 2000 до 4000 руб. В первом чтении для должностных лиц предлагался штраф от 1000 до 4000 руб. Жестче будет санкция при повтором правонарушении: для юрлиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., возможно и приостановление деятельности на срок до 90 суток, для граждан – штраф от 2500 до 5000 руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 5000 до 20 000 руб. или дисквалификация от 6 до 12 месяцев.
Источник в Госдуме говорит, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении в апреле. «После принятия закона нужно будет отслеживать его правоприменение, но многие площадки, прежде всего СМИ, на которых происходило приравнивание СССР к нацистской Германии, закрылись, поэтому надеемся, что таких правонарушений будет немного, – заявила «Ведомостям» Ямпольская. – Но если все же такие случаи будут, то вопрос об увеличении штрафов может все-таки встать в дальнейшем».
Указанный состав КоАП является узкоспециальным и относится к конкретным историческим фактам, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Составом нарушения поглощается именно тот перечень действий, который поименован в законопроекте. Россия очень трепетно относится к наследию Великой Отечественной войны и какое-либо отрицание результатов войны, исторических фактов, роли советского народа в борьбе с нацистской военной машиной или попытки близкого сопоставления даже действий наших воинов и нацистской Германии с законодательной точки зрения становятся недопустимыми». Любой, кто будет нарушать диспозицию нормы, может быть подвергнут наказанию в пределах санкции статьи в законопроекте, добавляет Горбунов. В июле 2021 г. был принят закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», который предполагает запрет на отождествление роли СССР и нацистской Германии.