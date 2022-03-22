За отождествление СССР с нацистской Германией будут штрафовать

В КоАП появится статья 13.48, согласно которой нарушение запрета на отождествление действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии в публичном пространстве, в том числе в СМИ и интернете, будет грозить следующим наказанием: юрлицам – штраф от 10 000 до 50 000 руб., гражданам – штраф от 1000 до 2000 руб. или арест на 15 суток, должностным лицам – штраф от 2000 до 4000 руб. В первом чтении для должностных лиц предлагался штраф от 1000 до 4000 руб. Жестче будет санкция при повтором правонарушении: для юрлиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., возможно и приостановление деятельности на срок до 90 суток, для граждан – штраф от 2500 до 5000 руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 5000 до 20 000 руб. или дисквалификация от 6 до 12 месяцев.