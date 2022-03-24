Просветительские мероприятия в школах нужно будет согласовывать

Минпросвещения разработало правила ведения просветительской деятельности и «порядок контроля за ней». Это постановление должно быть принято исходя из ст. 12.2 закона «Об образовании в России». Статья была включена в закон в апреле 2021 г. Проект постановления правительства, который, опубликован для общественного обсуждения, касается прежде всего тех, кто работает с несовершеннолетними за бюджетные средства. Из документа следует, что под просветительской деятельностью Минпросвещения понимает любые внеклассные занятия (лекции, презентации, семинары, мастер-классы), проводимые в том числе с использованием «Интернета».