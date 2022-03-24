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Просветительские мероприятия в школах нужно будет согласовывать

Правительство опубликовало правила для обсуждения
Анастасия Курилова
Алексей Майшев / РИА Новости

Минпросвещения разработало правила ведения просветительской деятельности и «порядок контроля за ней». Это постановление должно быть принято исходя из ст. 12.2 закона «Об образовании в России». Статья была включена в закон в апреле 2021 г. Проект постановления правительства, который, опубликован для общественного обсуждения, касается прежде всего тех, кто работает с несовершеннолетними за бюджетные средства. Из документа следует, что под просветительской деятельностью Минпросвещения понимает любые внеклассные занятия (лекции, презентации, семинары, мастер-классы), проводимые в том числе с использованием «Интернета».

«Все, что реализует школа в своей учебной программе, относится к образовательной, а не просветительской деятельности, и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов», – подчеркнул представитель пресс-службы Минпросвещения в ответе «Ведомостям».

Правила же распространяются на тех, кто будет работать с несовершеннолетними, привлекая бюджетные средства, отметил представитель министерства. В документе уточняется, что речь идет о просветительской деятельности, осуществляемой органами госвласти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, уполномоченными ими организациями, а также физлицами «в целях всестороннего интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического, профессионального и иного развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных