Просветительские мероприятия в школах нужно будет согласовывать

Просветительские мероприятия в школах нужно будет согласовыватьПравительство опубликовало правила для обсуждения
Минпросвещения разработало правила ведения просветительской деятельности и «порядок контроля за ней». Это постановление должно быть принято исходя из ст. 12.2 закона «Об образовании в России». Статья была включена в закон в апреле 2021 г. Проект постановления правительства, который, опубликован для общественного обсуждения, касается прежде всего тех, кто работает с несовершеннолетними за бюджетные средства. Из документа следует, что под просветительской деятельностью Минпросвещения понимает любые внеклассные занятия (лекции, презентации, семинары, мастер-классы), проводимые в том числе с использованием «Интернета».
«Все, что реализует школа в своей учебной программе, относится к образовательной, а не просветительской деятельности, и никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов», – подчеркнул представитель пресс-службы Минпросвещения в ответе «Ведомостям».
Правила же распространяются на тех, кто будет работать с несовершеннолетними, привлекая бюджетные средства, отметил представитель министерства. В документе уточняется, что речь идет о просветительской деятельности, осуществляемой органами госвласти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, уполномоченными ими организациями, а также физлицами «в целях всестороннего интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического, профессионального и иного развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».