На Украине развернулась религиозная спецоперация

На Украине развернулась религиозная спецоперацияСобытия в стране спровоцировали обострение конфликта между церквями
На фоне военной спецоперации на Украине началась религиозная война, которая оставляет людей без поддержки. Об этом заявил на круглом столе в Госдуме на тему «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке» наместник Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архимандрит Иоанн. В стране, в частности, развивается конфликт между провозглашенной в 2018 г. Православной церковью Украины (ПЦУ) и УПЦ МП.
По словам Иоанна, «люди, которые называют себя националистами», забирают приходы УПЦ на Западной Украине. «Наша церковь на Украине во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием смиренно все эти годы несла свой крест, показывая тем, что мы не являемся никаким враждебным лагерем, что мы любим свою родину, что мы любим свой народ, который поддерживаем, ведь за нашей церковью миллионы верующих Украины», – подчеркнул Иоанн. Архимандрит отметил, что церковь «с большой болью» говорит о событии в Черкасской области, где храм одной из епархий УПЦ «забрали националисты».
«Многие приходы переходили из юрисдикции УПЦ в ПЦУ, – сказал «Ведомостям» координатор украинской экспертной группы «Европейский диалог» Георгий Чижов. – Сейчас процесс пошел с новой силой, речь идет примерно о двух сотнях приходов». По словам Чижова, на уровне епархий пока выходов из УПЦ нет, но «какое это будет иметь развитие – пока не известно».
Церковь достаточно долгое время «сталкивалась с проявлением национализма» в религиозной сфере, заявил на круглом столе в Госдуме заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, ПЦУ была создана при поддержке Константинопольского патриархата и США как религиозная структура, «объединившая раскольников, единых в своем желании придерживаться крайнего национализма». «Эта квазирелигиозная структура была создана для того, чтобы создать противовес УПЦ МП, – заявил Кипшидзе. – Конечно, эти все явления не могли не вылиться в рост национализма в самом широком смысле этого слова, и это привело к новому всплеску насилия».
На Украине во время военной спецоперации религиозный вопрос актуализировался. 26 марта в Верховную раду был внесен законопроект «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого выступила депутат Оксана Савчук от националистической партии «Свобода», писал ТАСС. Аналогичный законопроект 28 марта зарегистрировала в парламенте депутат Рады от либеральной партии «Голос» Инна Совсун.
Одновременно российские СМИ сообщили о ряде враждебных акций против священников УПЦ МП. 28 февраля ТАСС со ссылкой на заместителя управляющего делами РПЦ епископа Зеленоградского Савву (Тутунова) сообщал, что на западе Украины была предпринята попытка запрета УПЦ МП по распоряжению главы Городокского городского совета Львовской области Владимира Ременяка. А 28 марта в городе Смела Черкасской области сторонники ПЦУ схватили священника УПЦ МП и вытолкнули его из храма – расследование этого факта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Обухова, нападения на священников не стоит связывать с межрелигиозным конфликтом: «Это конфликт геополитический, ведь идет общая зачистка всего пространства, всех оппонентов [Киева]». «Это противоборство идет давно, – заявил «Ведомостям» архимандрит Иоанн. – Сейчас, когда власть фактически не поддерживает нашу церковь [УПЦ МП], руки развязаны и действия происходят с большим наплывом».
«Сейчас УПЦ МП будет пытаться найти компромиссное решение, чтобы не порывать с Москвой и чтобы не устраивать у себя внутреннего раскола, но это может быть отложенное решение», – считает политолог Алексей Макаркин. Этот вопрос, в том числе движение УПЦ МП в сторону ПЦУ, зависит от перспектив развития украинского государства. «Здесь тоже есть много подводных камней, связанных с настроениями отдельных епархий, отдельных архиереев, отдельных групп верующих, возникают конфликтные ситуации, и они будут дальше возникать», – подчеркивает Макаркин.