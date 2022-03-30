На Украине развернулась религиозная спецоперация

Церковь достаточно долгое время «сталкивалась с проявлением национализма» в религиозной сфере, заявил на круглом столе в Госдуме заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, ПЦУ была создана при поддержке Константинопольского патриархата и США как религиозная структура, «объединившая раскольников, единых в своем желании придерживаться крайнего национализма». «Эта квазирелигиозная структура была создана для того, чтобы создать противовес УПЦ МП, – заявил Кипшидзе. – Конечно, эти все явления не могли не вылиться в рост национализма в самом широком смысле этого слова, и это привело к новому всплеску насилия».