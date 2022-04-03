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Госдума упростит выдачу российских паспортов соотечественникам

В эту проблему на фоне украинского кризиса погрузились и депутаты, и Совбез
Анна Нараева Екатерина Гробман
Сейчас соотечественником могут признать только того, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее жили на территории России / Евгений Разумный / Ведомости

Госдума одобрит на этой неделе в первом чтении президентскую редакцию закона о гражданстве, которая была внесена в нижнюю палату в декабре 2021 г., т. е. до начала конфликта на Украине и оттока беженцев в Россию. 4 апреля Совет Госдумы назначит рассмотрение президентского законопроекта о гражданстве на 5 апреля, заявил «Ведомостям» первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Перед заседанием Совета депутат направил председателю комитета по делам СНГ Леониду Калашникову (КПРФ) проект постановления, в котором предлагается поддержать инициативу с учетом того, что ко второму чтению документ будет скорректирован. Калашников не ответил на звонки «Ведомостей».

В законопроект при доработке, полагает Затулин, нужно включить такое понятие, как «соотечественник, проживающий за рубежом» – эта категория также должна иметь возможность получать гражданство России в упрощенном порядке. Также депутат считает необходимым в упрощенном порядке предоставлять гражданство постоянно проживающим в России гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Также, считает он, нужно выдавать российские паспорта гражданам стран бывшего СССР, на территории проживания которых русскому языку придан статус официального или государственного (государственный он, в частности, в Белоруссии и Южной Осетии, официальный – в Казахстане, Киргизии, Абхазии), и получившим образование по программам, аккредитованным в России. Последнее предложение позволяет снять требования о согласии родителя-иностранца на получение гражданства России ребенком, рожденным за границей, если второй родитель имеет гражданство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных