Госдума упростит выдачу российских паспортов соотечественникам

Госдума упростит выдачу российских паспортов соотечественникамВ эту проблему на фоне украинского кризиса погрузились и депутаты, и Совбез
Госдума одобрит на этой неделе в первом чтении президентскую редакцию закона о гражданстве, которая была внесена в нижнюю палату в декабре 2021 г., т. е. до начала конфликта на Украине и оттока беженцев в Россию. 4 апреля Совет Госдумы назначит рассмотрение президентского законопроекта о гражданстве на 5 апреля, заявил «Ведомостям» первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Перед заседанием Совета депутат направил председателю комитета по делам СНГ Леониду Калашникову (КПРФ) проект постановления, в котором предлагается поддержать инициативу с учетом того, что ко второму чтению документ будет скорректирован. Калашников не ответил на звонки «Ведомостей».
В законопроект при доработке, полагает Затулин, нужно включить такое понятие, как «соотечественник, проживающий за рубежом» – эта категория также должна иметь возможность получать гражданство России в упрощенном порядке. Также депутат считает необходимым в упрощенном порядке предоставлять гражданство постоянно проживающим в России гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Также, считает он, нужно выдавать российские паспорта гражданам стран бывшего СССР, на территории проживания которых русскому языку придан статус официального или государственного (государственный он, в частности, в Белоруссии и Южной Осетии, официальный – в Казахстане, Киргизии, Абхазии), и получившим образование по программам, аккредитованным в России. Последнее предложение позволяет снять требования о согласии родителя-иностранца на получение гражданства России ребенком, рожденным за границей, если второй родитель имеет гражданство России.