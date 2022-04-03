Госдума упростит выдачу российских паспортов соотечественникам

В законопроект при доработке, полагает Затулин, нужно включить такое понятие, как «соотечественник, проживающий за рубежом» – эта категория также должна иметь возможность получать гражданство России в упрощенном порядке. Также депутат считает необходимым в упрощенном порядке предоставлять гражданство постоянно проживающим в России гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Также, считает он, нужно выдавать российские паспорта гражданам стран бывшего СССР, на территории проживания которых русскому языку придан статус официального или государственного (государственный он, в частности, в Белоруссии и Южной Осетии, официальный – в Казахстане, Киргизии, Абхазии), и получившим образование по программам, аккредитованным в России. Последнее предложение позволяет снять требования о согласии родителя-иностранца на получение гражданства России ребенком, рожденным за границей, если второй родитель имеет гражданство России.