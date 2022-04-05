15% россиян в течение последнего месяца закупали товары впрок

15% россиян в течение последнего месяца закупали товары впрокСокращения почти никого не коснулись
Группа социологов провела опрос о внутренних ощущениях россиян после начала специальной военной операции на Украине, рассказала представитель группы исследователей социолог Елена Конева. «Ведомости» ознакомились с результатами опроса (он проведен методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров с 26 по 30 марта 2022 г. среди 1602 респондентов).
Как следует из итогов исследования, продукты и бытовые товары впрок закупали 15% ответивших. По этому пункту авторы исследования не обнаружили статистически значимых связей между закупками и социально-демографическими характеристиками респондентов. Ранее представители власти сообщали, что ажиотажный спрос на разные группы товаров может быть связан в том числе с информационными провокациями. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поведение потребителей ничем, кроме как поведением покупателей, не спровоцировано: «Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и т. д.».