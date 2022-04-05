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15% россиян в течение последнего месяца закупали товары впрок

Сокращения почти никого не коснулись
Валерия Мишина
15% россиян в течение последнего месяца закупали товары впрок / Евгений Разумный / Ведомости

Группа социологов провела опрос о внутренних ощущениях россиян после начала специальной военной операции на Украине, рассказала представитель группы исследователей социолог Елена Конева. «Ведомости» ознакомились с результатами опроса (он проведен методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров с 26 по 30 марта 2022 г. среди 1602 респондентов).

Как следует из итогов исследования, продукты и бытовые товары впрок закупали 15% ответивших. По этому пункту авторы исследования не обнаружили статистически значимых связей между закупками и социально-демографическими характеристиками респондентов. Ранее представители власти сообщали, что ажиотажный спрос на разные группы товаров может быть связан в том числе с информационными провокациями. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поведение потребителей ничем, кроме как поведением покупателей, не спровоцировано: «Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и т. д.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных