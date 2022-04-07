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НКО демонстрируют свою прозрачность в соцсетях

Но эксперты сомневаются в росте профессионализма их сотрудников
Валерия Мишина
Доверие к НКО повысится, если те начнут публиковать подробно сведения о своих источниках доходов, расходах / Евгений Разумный / Ведомости

Прозрачность российских некоммерческих организаций (НКО) за пять лет выросла. Если в 2017 г. свои финансовые отчеты в открытом доступе публиковали только 13% НКО, то в 2021 г. – 23%. К таким выводам пришли специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, проанализировав данные опросов среди НКО. В опросе за 2021 г. приняли участие представители 850 организаций, он проводился в форме формализованного личного интервью по репрезентативной квотной выборке. Его результаты ВШЭ представит 7 апреля.

«В обществе существует запрос на повышение прозрачности, хотя люди и не всегда видят усилия НКО, – констатировала директор Центра ВШЭ Ирина Мерсиянова. – Например, в 2020 г. мы провели опрос 2000 человек в городах и селах, спрашивая, что могло бы повлиять на доверие к некоммерческим организациям. Более 60% отвечают, что доверие повысится, если те начнут публиковать подробно сведения о своих источниках доходов, расходах». Тогда только 3% респондентов сказали, что известные им НКО делают это в достаточной степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных