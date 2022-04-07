НКО демонстрируют свою прозрачность в соцсетях

«В обществе существует запрос на повышение прозрачности, хотя люди и не всегда видят усилия НКО, – констатировала директор Центра ВШЭ Ирина Мерсиянова. – Например, в 2020 г. мы провели опрос 2000 человек в городах и селах, спрашивая, что могло бы повлиять на доверие к некоммерческим организациям. Более 60% отвечают, что доверие повысится, если те начнут публиковать подробно сведения о своих источниках доходов, расходах». Тогда только 3% респондентов сказали, что известные им НКО делают это в достаточной степени.