Спортсмены и политологи обсудили крах принципа «спорт вне политики»Россиян отстранили в 31 спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта
По данным на 6 апреля, российских спортсменов отстранили в 31 спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта, 26 организаций приняли решение о полном отстранении, остальные допускают участие россиян в нейтральном статусе, из семи федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение об отстранении. Об этом рассказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
По ее словам, принципы равных прав в спорте провозглашены Генеральной ассамблеей ООН, Повесткой дня в области устойчивого развития и другими документами. Как следует из всеобщей декларации защиты прав человека, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны, которой принадлежит спортсмен. «Тем не менее мы видим, что сегодня эти общепризнанные принципы перестали работать в отношении нашей страны и наших спортсменов», – подчеркнула Кислицына.