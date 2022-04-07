Спортсмены и политологи обсудили крах принципа «спорт вне политики»

По ее словам, принципы равных прав в спорте провозглашены Генеральной ассамблеей ООН, Повесткой дня в области устойчивого развития и другими документами. Как следует из всеобщей декларации защиты прав человека, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны, которой принадлежит спортсмен. «Тем не менее мы видим, что сегодня эти общепризнанные принципы перестали работать в отношении нашей страны и наших спортсменов», – подчеркнула Кислицына.