Госдума уточняет правила залога

Госдума уточняет правила залогаЭта мера пресечения будет продлеваться и обжаловаться, как все другие
Госдума в первом чтении приняла поправки, определяющие сроки применения такой меры пресечения, как залог, а также порядок ее продления. Изменения вносят в ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и ч. 3 ст. 389.2 УПК.
Сейчас залог как мера пресечения может устанавливаться один раз – в начале следственных действий, а затем не продлеваться, как это происходит, например, с домашним арестом или заключением в СИЗО. Соответственно, оспорить такую меру пресечения до вынесения судебного решения защита сейчас не может. Законопроект предусматривает двухмесячный срок применения залога в виде меры пресечения.
Как пояснил статс-секретарь – замминистра юстиции Андрей Логинов, Конституционный суд признал действующие нормы не соответствующими Основному закону именно из-за невозможности обжаловать решение об отказе в изменении меры пресечения в виде залога на иное. «Принятие законопроекта позволит защитить права подозреваемого, обвиняемого, а также собственника заложенного имущества», – пояснил Логинов.
Эти поправки не означают, что вносить залог нужно будет каждый раз, говорит старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков.«Работать он будет по такому же принципу, как мера пресечения в виде стражи или ареста, т. е. вносить залог придется один раз. Деньги будут находиться на спецсчете во время действия такой меры пресечения», – пояснил он «Ведомостям».
«Можно надеяться, что возможность обжаловать отказ в избрании залога улучшит статистику в сторону увеличения по избранию данной меры пресечения. У привлекаемых лиц появится больше возможности бороться за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы», – говорит Мещеряков. По данным судебного департамента при Верховном суде, в первом полугодии 2021 г. удовлетворено 18 ходатайств об избрании меры пресечения в виде залога, за 2020 г. удовлетворено 244 ходатайства, в 2019 г. – 77, в 2018 г. – 108.
Инициатива не меняет, а лишь дополняет имеющуюся в УПК статью о залоге, отмечает адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов. «Как и ранее, залог можно использовать по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, при этом размер залога не может быть менее 50 000 руб., а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – не менее 500 000 руб.», – пояснил Логинов.
Руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк считает, что необходимость продления срока действия залога может затянуть процесс: «Таким образом защита получит еще одну возможность ознакомления с дополнительными материалами по делу, которые следствие предоставит в суд для обоснования своей позиции».