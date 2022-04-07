Госдума уточняет правила залога

Эти поправки не означают, что вносить залог нужно будет каждый раз, говорит старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков.«Работать он будет по такому же принципу, как мера пресечения в виде стражи или ареста, т. е. вносить залог придется один раз. Деньги будут находиться на спецсчете во время действия такой меры пресечения», – пояснил он «Ведомостям».