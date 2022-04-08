Росстат оценил число жителей России в 147 млн человек

В ноябре 2021 г. заместитель главы Росстата Павел Смелов сначала сообщил, что «переписалось» около 99% населения страны, а спустя несколько дней уточнил, что число переписавшихся составило больше 100%. Он объяснил это, в частности, тем, что родственники могут «переписать друг друга», поэтому один и тот же человек может быть учтен в базах несколько раз.