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Общество

Росстат оценил число жителей России в 147 млн человек

Руководство ведомства объявило предварительные итоги переписи населения
Валерия Мишина
Максим Стулов / Ведомости

В России живут около 147 млн человек, заявил руководитель Росстата Павел Малков на заседании правительства 8 апреля 2022 г. Это предварительная оценка, итоговое значение может быть скорректировано на 0,2-0,3% в большую или меньшую сторону. 

«В переписи [также] приняли участие почти 350 000 человек, временно находившихся на территории России, постоянно проживающих за рубежом», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Росстата.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 г., ее окончательные результаты будут опубликованы в мае 2022 г., в июле Росстат представит в правительство РФ доклад об основных итогах переписи. Сейчас, по словам Малкова, продолжается проверка данных, полученных из разных источников, – принявшие участие в переписи оставляли их через портал госуслуг, непосредственно у переписчиков и на стационарных участках. Сейчас эти базы объединяются, проверяются, «дубли вычищаются».

В ноябре 2021 г. заместитель главы Росстата Павел Смелов сначала сообщил, что «переписалось» около 99% населения страны, а спустя несколько дней уточнил, что число переписавшихся составило больше 100%. Он объяснил это, в частности, тем, что родственники могут «переписать друг друга», поэтому один и тот же человек может быть учтен в базах несколько раз. 

Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе Росстата, всего около 25 млн жителей страны (18%) самостоятельно заполняли переписные листы на портале госуслуг – такая возможность впервые появилась именно в 2021 г. Большая часть населения (72%) была переписана при опросах по месту жительства, на стационарных участках переписались более 5% респондентов.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 г. В Росстате сообщали, что около 1 млн человек отказались в ней участвовать. По итогам опроса ФОМа, тогда в переписи не участвовали 7% россиян, по данным ВЦИОМа – 11%.

В переписи 2021 г., сообщил «Ведомостям» представитель Росстата, почти 8 млн жителей страны заявили переписчикам о своем отказе участвовать в переписи населения по личным (например, религиозным) соображениям и из-за пандемии, либо переписчики их не застали дома. «Данные о поле и возрасте этих лиц получены и внесены в переписные листы из административных источников», – сказал собеседник. 

В начале 2021 г. Росстат уже публиковал предварительные данные численности населения страны, но без учета данных переписи, – 145,5 млн человек.

Более высокую цифру, чем объявленные предварительные итоги, в пресс-службе Росстата объяснили тем, что каждая перепись задает «нулевую отметку», далее к этой цифре «начинает накапливаться погрешность»: данные начинают соотноситься с последующим административным учетом рождаемости и смертности, а также учетом миграционных потоков. «В частности, рост числа жителей в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае показывает недоучет ежегодно фиксируемого миграционного прироста населения в этих регионах», –  уточнил представитель пресс-службы Росстата. 

«Прошлая перепись 2010 г. показала разницу в 1,8 млн человек между административными данными и данными переписи», – уточнил «Ведомостям» Павел Малков.

Данные во время переписи собирали 268 000 переписчиков, а помогали им более 25 000 волонтеров. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Росстата, за время проведения переписи произошло более 5000 страховых случаев с переписчиками, 95% из них были связаны с заболеванием COVID-19. Зафиксировано 167 происшествий, связанных с переписным персоналом: 74 случая противоправных действий в отношении переписчиков (оскорбления, угрозы, нападения), 55 случаев укусов собак, 18 случаев хищений планшетных компьютеров, 15 падений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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