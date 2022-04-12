Минздрав прогнозирует волну коронавируса к лету

Министр здравоохранения прав, что не поддается на соблазн всеобщего оптимизма окончания пандемии, говорит эпидемиолог Василий Власов. «Новая волна заболеваемости почти неизбежна, и вопрос лишь в том, когда и насколько большая. Я ожидал ее уже в марте, вслед за волной варианта омикрон. Именно так произошло в нескольких европейских странах», – отмечает эксперт. По мнению Власова, предположение о мае-июне вполне реалистично и если сохранится текущая тенденция, то даже при высокой заболеваемости тяжелых случаев должно быть немного, но они будут.