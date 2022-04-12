Минздрав прогнозирует волну коронавируса к лету

Минздрав прогнозирует волну коронавируса к летуВ правительстве вернулись к обсуждению ковидных ограничений
К концу мая – июню в России может вырасти заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз дал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «России 24»: «Новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил».
По словам министра, последние волны ковида показали, что они могут «накладываться» друг на друга, но все волны, которые были до сегодняшнего дня, были мощнее предыдущих. При этом сейчас, подчеркнул он, фиксируется спад заболеваемости, но в медорганизациях наблюдается до 200 000 человек одновременно: «Мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся».
Два близких к правительству России источника «Ведомостей» говорят, что тема ковидных ограничений еще на прошлой неделе вернулась в повестку кабмина. Решение о введении ограничительных мер принимают губернаторы – соответствующий указ подписал в апреле 2020 г. президент России. Тем не менее рекомендации для этого может дать федеральный Роспотребнадзор. Пока же руководитель ведомства Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями Роспотребнадзора 12 апреля предупредила, что «преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит, к новым ограничительным мерам».
По данным Роспотребнадзора, сейчас показатель заболеваемости в стране составляет 65,24 человека на 100 000 населения – на 25,4% меньше, чем на прошлой неделе. Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано более чем в половине регионов. Наибольшее суточное значение выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала 2022 г. было зафиксировано 11 февраля (203 949 новых заболевших). Затем этот показатель начал снижаться, достигнув к 12 апреля 10 910 случаев.
При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с ковидом 12 апреля сообщил, что днем ранее число госпитализаций составило 4233 человека и выросло по сравнению с предшествующими сутками на 204,5%, увеличение количества госпитализаций произошло в 82 российских регионах. Но эти цифры меняются день ото дня. 11 апреля штаб сообщил о снижении числа госпитализаций на 4,6% (1390 человек).
Инфекционист Евгений Тимаков заявил «Ведомостям», что подъем заболеваемости прогнозируется «не по тому, как сейчас развивается ситуация, а с учетом мутации коронавирусной инфекции»: «В течение времени, через 5–6 месяцев, у людей, которые перенесли коронавирус, иммунитет снижается. И если будут новые штаммы коронавирусной инфекции, то теоретически возможен подъем заболеваемости». Сейчас, отметил он, «серьезных предпосылок к этому нет»: «Но подразумевать, что теоретически будет подъем заболеваемости, мы можем».
12 апреля в Бельгии выявлен новый подвид штамма омикрон BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. По словам ученых, новый вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании. Мурашко не уточнял, связывают ли ожидание роста заболеваемости с новыми штаммами. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минздрава.
Министр здравоохранения прав, что не поддается на соблазн всеобщего оптимизма окончания пандемии, говорит эпидемиолог Василий Власов. «Новая волна заболеваемости почти неизбежна, и вопрос лишь в том, когда и насколько большая. Я ожидал ее уже в марте, вслед за волной варианта омикрон. Именно так произошло в нескольких европейских странах», – отмечает эксперт. По мнению Власова, предположение о мае-июне вполне реалистично и если сохранится текущая тенденция, то даже при высокой заболеваемости тяжелых случаев должно быть немного, но они будут.
Режим пандемии никто не снимал, а в Китае сейчас локдаун, напоминает врач-эксперт Тимур Пестерев. «Пандемия никуда не делась. Когда заболеваемость во всем мире будет равна нулю, тогда можно будет сказать, что ковид победили. Пока об этом очень рано говорить», – отмечает эксперт.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева