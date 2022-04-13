В Госдуму внесли законопроект о снятии лишней нагрузки с учителей

Кроме того, отметил Исаев, сенаторы и депутаты предлагают, чтобы государственные организации, которые могут требовать документацию от школ, требовали ее не от педагогов, а с учредителей образовательных организаций, то есть госорганов и муниципалитетов. Множественные инстанции, в том числе социальные службы, налоговые, МЧС обращаются в школы с настоятельными рекомендациями проводить определенные мероприятия с требованием отчетов по их итогам, пояснила Аршинова.