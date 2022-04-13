В Госдуму внесли законопроект о снятии лишней нагрузки с учителей

В Госдуму внесли законопроект о снятии лишней нагрузки с учителейЕдинороссы признали забюрократизированность системы образования
Законопроект о снижении бюрократической нагрузки на школьных учителей внесен в Госдуму. Его авторы предлагают определить типовой перечень учебно-методической документации, которую будут готовить педагогическую работники, а также запретить дублировать в бумажном виде те документы, которые уже есть электронном.
Изменения предложены в закон об образовании. Инициаторами стала группа единороссов из Совета Федерации и Госдумы, подписался под поправками и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Общая численность работников общеобразовательных организаций в 2020 г. составляла более 2,1 млн человек, из которых более 1,3 млн являются педагогическими работниками (из них 1 млн – учителя).
В пояснительной записке к законопроекту его авторы ссылаются на результаты международных исследований: «Они показывают, что российская система образования – самая забюрократизированная среди образовательных систем <…>. Учитель трудится свыше 46 часов в неделю, затрачивая на заполнение планов и отчетов, а также на подготовку к урокам более 15 часов».
В рамках партийного проекта «Новая школа» единороссы собрали в 2019 г. от педагогов информацию – как лучше решить проблему, говорит соавтор инициативы, депутат Госдумы Алена Аршинова: тогда 67% опрошенных учителей подтвердили, что высокая документационная нагрузка учителя остается нерешенной проблемой.
Сенаторы и депутаты предлагают, чтобы федеральные органы исполнительной власти (в этой роли выступит Минпросвещения) утвердили «типовой перечень и требования к форме, составу и содержанию учебно-методической и иной документации», которую готовят учителя при разработке и реализации основных общеобразовательных программ. Они же предлагают запретить возлагать на учителей работу, не предусмотренную этими перечнями.
Также авторы инициативы отмечают, что при применении школой электронного документооборота он не должен дублироваться на бумажном носителе. Депутат Госдумы и соавтор поправок Андрей Исаев пояснил «Ведомостям», что школы и ранее могли вести электронный документооборот, «но должны были вести документацию и на бумаге»: «Мы это разрешаем перейти исключительно в электронный формат». Но это добровольное решение администраций школ, отметил он.
Кроме того, отметил Исаев, сенаторы и депутаты предлагают, чтобы государственные организации, которые могут требовать документацию от школ, требовали ее не от педагогов, а с учредителей образовательных организаций, то есть госорганов и муниципалитетов. Множественные инстанции, в том числе социальные службы, налоговые, МЧС обращаются в школы с настоятельными рекомендациями проводить определенные мероприятия с требованием отчетов по их итогам, пояснила Аршинова.
Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова в целом положительно отнеслась к инициативе парламентариев. «Снимать нагрузку с учителей нужно, но прежде всего нужно четко прописать, какие документы и кто может запрашивать у образовательной организации», – подчеркнула она.
Поручение об уменьшении нагрузки на учителей, связанной с составлением ими отчетов, давал президент России по по итогам заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования 23 декабря 2015 г.