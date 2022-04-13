Принудительные работы привязали к обновленному пенсионному возрасту

В КС обращался Владимир Егоров, который в декабре 2017 г. был осужден Мосгорсудом и приговорен к 10,5 года строгого режима. После отбытия более половины срока он обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Тогда Скопинский райсуд в Рязанской области отказал ему, сославшись на ч. 7 ст. 53.1 УК. В этой норме закона говорилось, что принудительные работы не могут назначаться лицам старше 60 лет, а на момент ходатайства Егорову было 62 года.