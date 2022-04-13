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Общество

Принудительные работы привязали к обновленному пенсионному возрасту

Соответствующий законопроект разработал Минюст
Марина Царева
Ведомости

Минюст разработал законопроект, который корректирует правила назначения принудительных работ в качестве наказания для преступников. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения в законодательстве продиктованы постановлением Конституционного суда (КС), вынесенным в феврале 2022 г.

В КС обращался Владимир Егоров, который в декабре 2017 г. был осужден Мосгорсудом и приговорен к 10,5 года строгого режима. После отбытия более половины срока он обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Тогда Скопинский райсуд в Рязанской области отказал ему, сославшись на ч. 7 ст. 53.1 УК. В этой норме закона говорилось, что принудительные работы не могут назначаться лицам старше 60 лет, а на момент ходатайства Егорову было 62 года.

Конституционный суд, принявший жалобу к рассмотрению, согласился с заявителем и признал норму не соответствующей Основному закону. КС указал, что при назначении принудительных работ надо учитывать возраст осужденного и его состояние здоровья. Он напомнил, что при установлении планки в 60 лет законодатель исходил из действующих тогда сроков выхода на пенсию.

КС постановил, в частности, что требуется учитывать повышение пенсионного возраста в 2018 г. Осужденному, отметил КС, при назначении принудительных работ надо лишь дать возможность подтвердить способность выполнять трудовые обязанности. КС признал ч. 7 ст. 53.1 УК неконституционной, поскольку она не позволяет заменить неотбытую часть наказания лицу старше 60 лет на принудительные работы только из-за его возраста, без оценки других факторов.

В пояснительной записке к законопроекту Минюста говорится, что возрастные ограничения для назначения принудительных работ планируется привести в соответствие с пенсионным законодательством. Из него следует, что с 2019 г. постепенно повышается возраст выхода на пенсию по старости, а к 2023 г. для мужчин он будет составлять 65 лет, для женщин – 60 лет.

Как следует из текста инициативы ведомства, запрет на назначение принудительных работ будет наступать с пенсией.

Партнер Grata International Михаил Герман отмечает, что КС исходил не только из формального ограничения права на смягчение наказания при достижении определенного возраста, но и из показаний состояния здоровья. Предлагаемые Минюстом изменения, по его словам, касаются только возраста. По мнению юриста, предполагаемая редакция законопроекта требует дополнения, чтобы привести ее в соответствие с решением КС.

«Ведомости» направили запрос в Минюст.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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