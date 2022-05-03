Сдать физику во время ЕГЭ намерено рекордно малое число школьников

Предпочтения школьников изменились в том числе из-за того, что с 2021 г. вузы могут принимать абитуриентов на большинство направлений по итогам лучшего результата ЕГЭ по одному из выбранных предметов. Например, в Московском политехе на направление «Техносферная безопасность» будут выбирать лучший балл из ЕГЭ по физике или химии, а на направление «Прикладная механика» – лучший балл из ЕГЭ по физике или информатике, пояснил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юрий Анфимов. По его словам, в 2020 г. в Московский политех пришло 3566 абитуриентов с результатами ЕГЭ по физике, а в 2021 г. – 6680.