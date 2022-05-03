Сдать физику во время ЕГЭ намерено рекордно малое число школьников

Сдать физику во время ЕГЭ намерено рекордно малое число школьниковТеперь их больше интересует биология и информатика
В 2022 г. ожидается рекордное сокращение числа выпускников школ, сдающих во время ЕГЭ физику в качестве экзамена по выбору, следует из данных Рособрнадзора, предоставленных «Ведомостям». По данным ведомства, всего на участие в ЕГЭ зарегистрировалось 737 000 человек, в том числе 649 000 будущих выпускников 2022 г. Из них ЕГЭ по физике намерены сдать только 124 000 человек – это 16,8% от общего числа участников экзамена.
Это минимум за последние годы. С 2012 по 2016 г. доля школьников, сдающих экзамен по физике, от общего количества участников ЕГЭ составляла 26–27%, 23,4% – в 2017 г., 21,3% – в 2018 г. В 2019 и 2020 гг. доля выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, составила уже 19,2 и 19,6% соответственно, а в 2021 г. – 18,8% (128 000). Обязательными для участников ЕГЭ являются только русский язык и математика.
«Традиционно с 2009 по 2020 г. физика занимала второе место по популярности среди предметов по выбору для сдачи ЕГЭ», – пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. Но в 2022 г. физика опустилась на четвертое место – после обществознания, которое традиционно держится высоко среди экзаменов по выбору (333 000 человек, 45%), биологии (143 000, 19,4%) и информатики (129 000, 17,5%).
Предпочтения школьников изменились в том числе из-за того, что с 2021 г. вузы могут принимать абитуриентов на большинство направлений по итогам лучшего результата ЕГЭ по одному из выбранных предметов. Например, в Московском политехе на направление «Техносферная безопасность» будут выбирать лучший балл из ЕГЭ по физике или химии, а на направление «Прикладная механика» – лучший балл из ЕГЭ по физике или информатике, пояснил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юрий Анфимов. По его словам, в 2020 г. в Московский политех пришло 3566 абитуриентов с результатами ЕГЭ по физике, а в 2021 г. – 6680.
Ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Иван Сидельников считает, что «этап стагнации – предшественник роста»: «Поскольку изменился мир, изменилось отношение к инженерному образованию – оно снова в тренде». По словам представителя пресс-службы Рособрнадзора, выпускники, которые сейчас не сдают физику, выбирают информатику: «Общее количество детей, выбирающих физику и информатику, на протяжении последних лет составляет 30–32%».
Информатика интереснее для школьников, так как они погружены в мир гаджетов, а физику они считают неинтересным академическим предметом, говорит учитель математики школы № 24 Оренбурга, представитель межрегионального профсоюза «Учитель» Елена Щукина. Другие направления проигрывают IT по уровню будущей заработной платы, полагает доцент кафедры физической химии МИСиС Алексей Родин. Он подчеркивает, что достижения в области IT, о которых говорится в СМИ, «кажутся школьникам более понятными и конкретными, чем достижения в области физики».
В вузах, впрочем, ищут пути возвращения интереса к физике. МИСиС проводит свои смены в детских образовательных центрах «Сириус», «Артек», «Смена». В МГТУ для школьников работает бесплатная физико-математическая школа, где преподают действующие студенты, а при поддержке фонда целевого капитала вуза запущен проект «Учителя физтехов» для обмена опытом и повышения их квалификации.