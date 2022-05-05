СПЧ просит Госдуму смягчить положения нового законопроекта об иноагентах

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) направил в Госдуму свое экспертное заключение на внесенный в нижнюю палату парламента законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он предусматривает, в частности, запрет на получение госфинансирования для иноагентов, а также на работу с детьми и инвестирование в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны.