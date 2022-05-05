СПЧ просит Госдуму смягчить положения нового законопроекта об иноагентах

СПЧ просит Госдуму смягчить положения нового законопроекта об иноагентахСовет направил депутатам свое экспертное заключение
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) направил в Госдуму свое экспертное заключение на внесенный в нижнюю палату парламента законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он предусматривает, в частности, запрет на получение госфинансирования для иноагентов, а также на работу с детьми и инвестирование в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны.
Кроме того, законопроект предполагает создание единого реестра для всех типов иноагентов (НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные организации), который будет вести Минюст. Инициативу внесла в Госдуму 25 апреля группа депутатов из всех фракций, кроме КПРФ.
Заключение на законопроект подготовили две комиссии СПЧ – по развитию институтов гражданского общества и по экономическим и трудовым правам. В сопроводительном письме к нему председатель СПЧ Валерий Фадеев попросил «учесть позицию» членов совета «в ходе дальнейшей работы над упомянутым законопроектом».
Члены СПЧ указывают, в частности, что законопроект «необоснованно расширяет возможность признания иноагентами» граждан и организации. Раньше, чтобы стать иноагентом, были нужны лишь два факта – получение иностранной материальной помощи и занятие политической деятельностью, сейчас же достаточно будет находиться под «иностранным влиянием». Причем это понятие в законе четко не раскрывается, считают в СПЧ.
«Законопроект не ограничивает способы воздействия из иностранного источника [при котором лицо будет признаваться иноагентом], фактически допуская в качестве такового любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным», – говорится в тексте заключения, которое опубликовала на своей странице на сайте СПЧ член совета Светлана Маковецкая.
В СПЧ опасаются, что инициатива ударит по бизнесу, потому как из толкования законопроекта следует, что основанием для включения в реестр организаций может стать реклама, ведь иностранными агентами теперь могут признать и коммерческих юрлиц.
Законопроект нарушает нормы Конституции о праве на выражение своего мнения и праве на труд, также пишут члены СПЧ. В частности, запрет на работу в образовательных организациях может лишить средств к существованию тех, у кого такая работа – единственный источник дохода, опасаются они.
Риск стать иноагентом есть у профсоюзных организаций, которые обязаны взаимодействовать с властью и при этом «поддерживать международную солидарность», подчеркивается в заключении. Необходимо включить профсоюзы в исключения, которые нельзя отнести к иноагентам, говорят в СПЧ. Кроме того, предлагается запретить распространение действия закона на отношения, которые возникли до его принятия.
«Получать финансирование из-за границы – это неплохо, – говорит член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. – Артисты дают концерты, блогеры получают донаты, а студенты – стипендии при стажировке за границей».
Один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой сообщил, что в нижней палате сейчас ожидают всех отзывов «от заинтересованных лиц». «Давайте примем законопроект в первом чтении и на основании нынешней дискуссии сделаем выводы: если будет много замечаний по тем или иным вопросам, будем смягчать формулировки», – сказал он «Ведомостям».
В Общественной палате пока не планируют делать свое заключение на законопроект. «Наш комитет не готовит такого», – сообщила «Ведомостям» председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.