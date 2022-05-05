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Общество

СПЧ просит Госдуму смягчить положения нового законопроекта об иноагентах

Совет направил депутатам свое экспертное заключение
Анастасия Курилова Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) направил в Госдуму свое экспертное заключение на внесенный в нижнюю палату парламента законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он предусматривает, в частности, запрет на получение госфинансирования для иноагентов, а также на работу с детьми и инвестирование в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны.

Кроме того, законопроект предполагает создание единого реестра для всех типов иноагентов (НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные организации), который будет вести Минюст. Инициативу внесла в Госдуму 25 апреля группа депутатов из всех фракций, кроме КПРФ.

Заключение на законопроект подготовили две комиссии СПЧ – по развитию институтов гражданского общества и по экономическим и трудовым правам. В сопроводительном письме к нему председатель СПЧ Валерий Фадеев попросил «учесть позицию» членов совета «в ходе дальнейшей работы над упомянутым законопроектом».

Члены СПЧ указывают, в частности, что законопроект «необоснованно расширяет возможность признания иноагентами» граждан и организации. Раньше, чтобы стать иноагентом, были нужны лишь два факта – получение иностранной материальной помощи и занятие политической деятельностью, сейчас же достаточно будет находиться под «иностранным влиянием». Причем это понятие в законе четко не раскрывается, считают в СПЧ.

«Законопроект не ограничивает способы воздействия из иностранного источника [при котором лицо будет признаваться иноагентом], фактически допуская в качестве такового любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным», – говорится в тексте заключения, которое опубликовала на своей странице на сайте СПЧ член совета Светлана Маковецкая.

В СПЧ опасаются, что инициатива ударит по бизнесу, потому как из толкования законопроекта следует, что основанием для включения в реестр организаций может стать реклама, ведь иностранными агентами теперь могут признать и коммерческих юрлиц.

Законопроект нарушает нормы Конституции о праве на выражение своего мнения и праве на труд, также пишут члены СПЧ. В частности, запрет на работу в образовательных организациях может лишить средств к существованию тех, у кого такая работа – единственный источник дохода, опасаются они.

Риск стать иноагентом есть у профсоюзных организаций, которые обязаны взаимодействовать с властью и при этом «поддерживать международную солидарность», подчеркивается в заключении. Необходимо включить профсоюзы в исключения, которые нельзя отнести к иноагентам, говорят в СПЧ. Кроме того, предлагается запретить распространение действия закона на отношения, которые возникли до его принятия.

«Получать финансирование из-за границы – это неплохо, – говорит член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. – Артисты дают концерты, блогеры получают донаты, а студенты – стипендии при стажировке за границей».

Один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой сообщил, что в нижней палате сейчас ожидают всех отзывов «от заинтересованных лиц». «Давайте примем законопроект в первом чтении и на основании нынешней дискуссии сделаем выводы: если будет много замечаний по тем или иным вопросам, будем смягчать формулировки», – сказал он «Ведомостям».

В Общественной палате пока не планируют делать свое заключение на законопроект. «Наш комитет не готовит такого», – сообщила «Ведомостям» председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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