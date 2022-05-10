Газета
Общество

В России могут запретить работать адвокатам из недружественных стран

Такое право потеряют более 120 защитников
Марина Царева
Минюст предложил запретить работать в РФ адвокатам из недружественных стран / Евгений Разумный / Ведомости

Защитникам, которые имеют адвокатский статус в недружественной стране, предлагают запретить работать на территории России. С такой инициативой выступил Минюст, разработав соответствующие изменения в Административный регламент по ведению реестра иностранных адвокатов. Проект поправок в регламент опубликован Минюстом для общественного обсуждения. В данном регламенте прописаны сроки и последовательность процедур, которые необходимы, чтобы зарегистрироваться в реестре Минюста и работать адвокатом в России.

Сейчас, согласно п. 43 документа, иностранному адвокату могут отказать во включении в реестр, если тот предоставил недостоверные данные при подаче заявки. Например, указал не то образовательное учреждение, в котором учился. В регламенте отмечается, что после поступления документов от адвоката они направляются для проверки в ФСБ, МВД и др.

Приостановить регистрацию адвоката в реестре, согласно п. 149, можно, если выявлен факт предоставления недостоверной информации, в случае выдворения заявителя за пределы России, вступления в законную силу приговора о совершении преступления или прекращения действия статуса в иностранном государстве. В Минюсте предлагают расширить основания для отказа в регистрации в реестре. По задумке Минюста таким основанием станет наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень недружественных. О целях изменений в пояснительной записке к поправкам в регламент не сказано.

Сейчас в реестре иностранных адвокатов состоит 247 человек, 236 из них – действующие адвокаты. 7 марта правительство утвердило перечень из 48 недружественных государств. «Ведомости» подсчитали, что, если поправки будут приняты, право работать в России потеряют минимум 124 адвоката из недружественных стран, которые уже сейчас зарегистрированы в реестре. Большая часть из них (56) – с Украины. Также существенное количество защитников из Германии (15), Великобритании (25), Франции (16) и США (9).

«Адвокаты всегда действуют в интересах своих доверителей, и по этой причине они часто оппонируют государству», – говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Вадим Клювгант. Предложения Минюста могут «сделать их заложниками недружественной политики тех государств, которым они оппонируют, защищая своих доверителей и их права [в РФ]». «С недружественными странами у россиян сложились прочные отношения – бизнес, семьи, недвижимость и многое другое, в которых постоянно требуется юридическая помощь, особенно после введения взаимных санкций», – отмечает адвокат Евгений Смирнов.

Иностранные адвокаты могут оказывать россиянам помощь только по тем аспектам, которые касаются права страны, где получен их адвокатский статус, говорит Клювгант. Иностранные адвокаты помогают российским гражданам и предприятиям урегулировать вопросы, так или иначе связанные с юрисдикцией иностранных государств, отмечает адвокат Александр Мелешко: это международные семейные, наследственные и гражданские дела, иностранные инвестиции и международные торговые сделки. «В период обострения международных отношений проблем у россиян за рубежом станет только больше», – опасается Мелешко, добавляя, что предложение Минюста лишит возможности обращаться к компетентным специалистам в области иностранного права.

Впрочем, как отмечает адвокат Андрей Сучков, в России отсутствует адвокатская монополия на осуществление юридической практики. «В большинстве стран мира существует запрет на юридическую практику без статуса адвоката, – говорит он. – В России оказывать юридические услуги может кто угодно, даже не имея юридического образования. Из-за этого зарубежные адвокаты и юристы в большинстве своем работают на территории России в составе иностранных юридических фирм (ильфов) или индивидуально и, как правило, не занимаются процедурой включения в реестр Минюста». То есть реальное число иностранцев, оказывающих юридические услуги в России, на несколько порядков больше, чем включено в реестр Минюста, замечает Сучков. По его мнению, включение в реестр Минюста для иностранного адвоката является скорее показателем статуса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных