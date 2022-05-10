В России могут запретить работать адвокатам из недружественных стран

Впрочем, как отмечает адвокат Андрей Сучков, в России отсутствует адвокатская монополия на осуществление юридической практики. «В большинстве стран мира существует запрет на юридическую практику без статуса адвоката, – говорит он. – В России оказывать юридические услуги может кто угодно, даже не имея юридического образования. Из-за этого зарубежные адвокаты и юристы в большинстве своем работают на территории России в составе иностранных юридических фирм (ильфов) или индивидуально и, как правило, не занимаются процедурой включения в реестр Минюста». То есть реальное число иностранцев, оказывающих юридические услуги в России, на несколько порядков больше, чем включено в реестр Минюста, замечает Сучков. По его мнению, включение в реестр Минюста для иностранного адвоката является скорее показателем статуса.