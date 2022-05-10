В России могут запретить работать адвокатам из недружественных стран

В России могут запретить работать адвокатам из недружественных странТакое право потеряют более 120 защитников
Защитникам, которые имеют адвокатский статус в недружественной стране, предлагают запретить работать на территории России. С такой инициативой выступил Минюст, разработав соответствующие изменения в Административный регламент по ведению реестра иностранных адвокатов. Проект поправок в регламент опубликован Минюстом для общественного обсуждения. В данном регламенте прописаны сроки и последовательность процедур, которые необходимы, чтобы зарегистрироваться в реестре Минюста и работать адвокатом в России.
Сейчас, согласно п. 43 документа, иностранному адвокату могут отказать во включении в реестр, если тот предоставил недостоверные данные при подаче заявки. Например, указал не то образовательное учреждение, в котором учился. В регламенте отмечается, что после поступления документов от адвоката они направляются для проверки в ФСБ, МВД и др.
Приостановить регистрацию адвоката в реестре, согласно п. 149, можно, если выявлен факт предоставления недостоверной информации, в случае выдворения заявителя за пределы России, вступления в законную силу приговора о совершении преступления или прекращения действия статуса в иностранном государстве. В Минюсте предлагают расширить основания для отказа в регистрации в реестре. По задумке Минюста таким основанием станет наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень недружественных. О целях изменений в пояснительной записке к поправкам в регламент не сказано.
Сейчас в реестре иностранных адвокатов состоит 247 человек, 236 из них – действующие адвокаты. 7 марта правительство утвердило перечень из 48 недружественных государств. «Ведомости» подсчитали, что, если поправки будут приняты, право работать в России потеряют минимум 124 адвоката из недружественных стран, которые уже сейчас зарегистрированы в реестре. Большая часть из них (56) – с Украины. Также существенное количество защитников из Германии (15), Великобритании (25), Франции (16) и США (9).
«Адвокаты всегда действуют в интересах своих доверителей, и по этой причине они часто оппонируют государству», – говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Вадим Клювгант. Предложения Минюста могут «сделать их заложниками недружественной политики тех государств, которым они оппонируют, защищая своих доверителей и их права [в РФ]». «С недружественными странами у россиян сложились прочные отношения – бизнес, семьи, недвижимость и многое другое, в которых постоянно требуется юридическая помощь, особенно после введения взаимных санкций», – отмечает адвокат Евгений Смирнов.
Иностранные адвокаты могут оказывать россиянам помощь только по тем аспектам, которые касаются права страны, где получен их адвокатский статус, говорит Клювгант. Иностранные адвокаты помогают российским гражданам и предприятиям урегулировать вопросы, так или иначе связанные с юрисдикцией иностранных государств, отмечает адвокат Александр Мелешко: это международные семейные, наследственные и гражданские дела, иностранные инвестиции и международные торговые сделки. «В период обострения международных отношений проблем у россиян за рубежом станет только больше», – опасается Мелешко, добавляя, что предложение Минюста лишит возможности обращаться к компетентным специалистам в области иностранного права.
Впрочем, как отмечает адвокат Андрей Сучков, в России отсутствует адвокатская монополия на осуществление юридической практики. «В большинстве стран мира существует запрет на юридическую практику без статуса адвоката, – говорит он. – В России оказывать юридические услуги может кто угодно, даже не имея юридического образования. Из-за этого зарубежные адвокаты и юристы в большинстве своем работают на территории России в составе иностранных юридических фирм (ильфов) или индивидуально и, как правило, не занимаются процедурой включения в реестр Минюста». То есть реальное число иностранцев, оказывающих юридические услуги в России, на несколько порядков больше, чем включено в реестр Минюста, замечает Сучков. По его мнению, включение в реестр Минюста для иностранного адвоката является скорее показателем статуса.