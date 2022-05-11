За лесные пожары с губернаторов спросят по KPI

Ресурсов у регионов для решения вопроса недостаточно, считает эксперт Greenpeace Алексей Ярошенко. Он напомнил, что полномочия по борьбе с пожарами в федеральных лесах (большая часть из них являются именно федеральными) были переданы регионам в 2007 г. При этом проблемой стал тот факт, что правительство финансирует пожаротушение, но не профилактику и содержание леса. По оценке Greenpeace, чтобы регионы могли выполнять все переданные им «лесные полномочия», в масштабах страны сейчас нужно не менее 130–150 млрд руб. в год. «А получили они в этом году [на это] всего около 41 млрд. Поэтому часто получается так, что, например, новая пожарная техника есть, а людей, чтобы на ней работать, нет, или топлива не хватает», – говорит Ярошенко. При этом зоны контроля, по его словам, сократились несущественно: несколько лет назад они занимали около 52% российских лесов, сейчас – около 45%.