За лесные пожары с губернаторов спросят по KPI

За лесные пожары с губернаторов спросят по KPIЭксперты опасаются формального подхода к вопросу
Практически все регионы России уже столкнулись с проблемой лесных пожаров. По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна, особый противопожарный режим введен на территории 49 субъектов РФ, пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ по ситуации с пожарами 10 мая. В 2022 г. в пожарах в Сибири и на Урале погибли 17 человек (в том числе один ребенок), столько же госпитализированы. Уничтожено около 1298 строений, в том числе 730 жилых домов.
Проблема пожаров, традиционная для Сибирского и Дальневосточного регионов, обострилась по всей России в 2021 г. Путин в ходе совещания заявил, что «нельзя допустить повторения ситуации», когда «лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за несколько последних лет». По его мнению, сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары. Путин заявил, что его администрация разработает указ, призванный способствовать оценке эффективности властей регионов в борьбе с лесными пожарами: «Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране».
Сейчас действия региональных властей в регионах по предотвращению пожаров оценивают департаменты Рослесхоза в федеральных округах, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. Рослесхоз уже подготовил и направил в правительство предложения по установлению KPI оценки эффективности работы субъектов по предупреждению и борьбе с лесными пожарами, сказал он.
В Российском экологическом обществе (РЭО) считают повышение персональной ответственности глав регионов правильным решением. «Ключевой вопрос в достаточности полномочий и необходимых ресурсах, в первую очередь финансовых. То есть будет с кого спрашивать – это плюс, но у губернаторов должен быть и инструментарий, чтобы обеспечить [выполнение] KPI по пожарам», – сказал «Ведомостям» глава РЭО Рашид Исмаилов.
Ресурсов у регионов для решения вопроса недостаточно, считает эксперт Greenpeace Алексей Ярошенко. Он напомнил, что полномочия по борьбе с пожарами в федеральных лесах (большая часть из них являются именно федеральными) были переданы регионам в 2007 г. При этом проблемой стал тот факт, что правительство финансирует пожаротушение, но не профилактику и содержание леса. По оценке Greenpeace, чтобы регионы могли выполнять все переданные им «лесные полномочия», в масштабах страны сейчас нужно не менее 130–150 млрд руб. в год. «А получили они в этом году [на это] всего около 41 млрд. Поэтому часто получается так, что, например, новая пожарная техника есть, а людей, чтобы на ней работать, нет, или топлива не хватает», – говорит Ярошенко. При этом зоны контроля, по его словам, сократились несущественно: несколько лет назад они занимали около 52% российских лесов, сейчас – около 45%.
Большое количество пожарных необходимо только в пиковый сезон, сказал собеседник в администрации Забайкалья, но весной для реагирования на все случаи (черные лесорубы, палы травы в селах и костры в турзонах) людей не хватает. «В итоге приходится решать, куда именно направлять технику и пожарных. Есть так называемые зоны контроля лесных пожаров: это, грубо говоря, тайга, далекая от поселений, которую можно не тушить. Вот ее и не тушат. Это не становится проблемой, пока не задымляются населенные пункты», – объясняет он.
Сложности возникают из-за неточности статистики пожаров, говорит Ярошенко. По словам Чуприяна, с начала года в России возникло около 4000 очагов лесных пожаров на площади 270 000 га. «На 10 мая действует 101 очаг лесных пожаров на площади 12 000 га», – говорил министр. При этом, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз (официальной государственной системы мониторинга лесных пожаров, созданной специалистами Института космических исследований и находящейся в ведении Рослесхоза и Авиалесоохраны), общая площадь лесных пожаров с начала года 10 мая в России составила 4,48 млн га, в том числе на покрытых лесом землях – 1,12 млн га. «Для борьбы с такими масштабами лесных пожаров, которые выявляются системой дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, нужны на порядок большие силы и средства [чем есть сейчас]», – подчеркнул Ярошенко. «Ведомости» направили запрос в МЧС.
При этом недостаточно на сегодняшний день уделяется внимания и антипожарной пропаганде, считает руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Катя Кулькова. С ней соглашается руководитель Рослесхоза Иван Советников. Главной причиной всех лесных пожаров в России является халатность или прямой умысел людей, сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Представитель Рослесхоза уточнил, что по состоянию на 11 мая 93% от всех лесных пожаров на территории земель лесного фонда возникли по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, палов сухой травы, техногенного фактора.