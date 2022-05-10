Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров

Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаровПрезидент поручил проработать вопрос реструктуризации кредитов для пострадавших
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах страны заявил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в этом году «уже очевиден». По предварительным оценкам, пожарами уничтожено около 700 жилых строений, не считая дачных участков, сообщили в пресс-службе Кремля.
Вне зависимости от их происхождения они прямо угрожают жизни и здоровью людей, наносят зачастую невосполнимый вред природе, негативно влияют на экономику и социальную сферу, отметил президент. Путин называл лес «экологическим щитом» для страны и планеты. «Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов, а значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», – констатировал глава государства.
На совещании Путин поручил подумать над реструктуризацией потребительских кредитов пострадавшим от пожаров, а также оперативно и без «излишнего бюрократизма» организовать им выплаты. Также президент предлложил обсудить и принять дополнительные меры для того, чтобы сделать «менее острой» ситуацию с природными пожарами в регионах. В частности, установить целевые показатели эффективности работы региональных властей и правительства по сокращению площадей лесных пожаров.
По мнению президента, с помощью документа необходимо установить и целевой показатель, и конкретный результат для субъектов в отдельности и в целом по стране. «Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары», – отметил президент на совещании. Путин подчеркнул, что эффективное тушение пожаров – это ответственность регионов и главы должны его обеспечить.
По данным на 9 мая 2022 г., пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах страны. С начала мая в России крупные пожары бушуют в нескольких регионах – Красноярском крае, Омской, Курганской, Иркутской областях, Хакасии, Башкирии и в Кузбассе. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах страны. На всей территории Курганской области и в одном муниципальном образовании в Хакасии введен режим ЧС.
По данным врио главы МЧС Александрв Чуприяна, с начала 2022 г. МЧС зафиксировало 4000 лесных пожаров на территории России. В общей сложности в стране за этот период произошло более 138 000 пожаров, как техногенных, так и природных, писал ТАСС.
Причинами возникновения природных ЧС, по данным МЧС, «в большей степени» являются происходящие изменения климатических условий. Так, только в 2021 г. в 17 регионах России 24 ЧС, связанные с природными пожарами, стали результатом аномально высоких температур, сухих гроз и отсутствия осадков.