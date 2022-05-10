Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров

На совещании Путин поручил подумать над реструктуризацией потребительских кредитов пострадавшим от пожаров, а также оперативно и без «излишнего бюрократизма» организовать им выплаты. Также президент предлложил обсудить и принять дополнительные меры для того, чтобы сделать «менее острой» ситуацию с природными пожарами в регионах. В частности, установить целевые показатели эффективности работы региональных властей и правительства по сокращению площадей лесных пожаров.