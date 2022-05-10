Суд арестовал на два месяца мэра омского Называевска из-за пожаров
Куйбышевский суд Омска арестовал на два месяца обвиняемого в злоупотреблении полномочиями мэра Называевска Омской области Виктора Лупиноса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Лупинос будет содержаться под стражей до 8 июля.
Ранее в СК сообщали, что мэру Называевска предъявлено обвинение по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в городе. Следствие считает, что из-за не организованного Лупиносом в полной мере выполнения правил противопожарного режима в Называевске огнем уничтожено не менее 100 строений, что причинило ущерб в особо крупном размере.
Помимо Лупиноса по делу проходит начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения Западных электрических сетей «Росссети Сибири – Омскэнерго» Евгений Шаламов – ему 7 мая также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Пожар в Называевске возник 6 мая. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание на подстанции, из-за которого загорелась трава. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 7 мая, 8 человек пострадали.
Всего 6 мая в результате пожаров в восьми населенных пунктах Омской области было повреждено 115 строений, включая 70 жилых домов, выгорела трава на площади 61 га, погибли два человека.