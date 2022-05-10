Суд арестовал на два месяца мэра омского Называевска из-за пожаров

Ранее в СК сообщали, что мэру Называевска предъявлено обвинение по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в городе. Следствие считает, что из-за не организованного Лупиносом в полной мере выполнения правил противопожарного режима в Называевске огнем уничтожено не менее 100 строений, что причинило ущерб в особо крупном размере.