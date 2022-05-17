Безвизовые мигранты получат вид на жительство в России в облегченном порядке

Безвизовые мигранты получат вид на жительство в России в облегченном порядкеПроект постановления правительства на год сокращает число обязательных экзаменов
Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 г., т. е., как сказано в пояснительной записке к проекту поправок в постановление правительства, на время проведения специальной военной операции на Украине и действия новых санкционных ограничений.
Изменения Минобрнауки предлагает внести в постановление «Об утверждении требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ». Иностранцы, которым не нужна виза для приезда в Россию, смогут освобождаться от письменного экзамена по русскому языку, не будут сдавать историю России и основы законодательства России. Для них остается только устный экзамен по русскому.
Проект документа разработан по поручению зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки, а также в аппарат Голиковой, в том числе о причинах разработки поправок.
Безвизовый режим с Россией имеют граждане части стран бывшего СССР, Абхазия и др. Еще граждане ряда стран имеют право безвизового пребывания в России на срок от 14 до 90 дней, в их числе Гондурас, Куба, ОАЭ, Андорра, Колумбия.
Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох назвал «разумными» предложения Минобрнауки: «Чтобы жить и работать на территории РФ, иностранцы должны знать русский язык, основы нашего законодательства и т. д. Но в ситуации, когда не работали школы и другие учебные заведения на территории Украины, подготовиться к экзаменам, тем более письменным, явно было сложно». Поэтому, полагает он, новый облегченный порядок «будет способствовать решению ряда миграционных проблем».
Граждане Украины уже сейчас пользуются льготным положением при получении ВНЖ, им не нужен патент, разрешение на работу, сказал представитель комитета «Гражданское содействие» (Минюст признал организацию НКО – иностранным агентом): «Даже при отсутствии разрешения на временное проживание и ВНЖ гражданам Украины не грозит выдворение [из России] или штраф [за пребывание в стране без регистрации]».
При этом, продолжает собеседник, гражданина Узбекистана при тех же нарушениях – работе без патента и регистрации – могут выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. «Иногда в письменной части экзамена [на получение ВНЖ] встречаются вопросы, на которые не могут российские граждане в большинстве своем ответить», – указала правозащитница Светлана Ганнушкина. По ее словам, на тех специальностях, на которые зачастую претендуют иностранцы, «нобелевских лауреатов по физике из России» знать не нужно, а такие вопросы на экзаменах встречаются.