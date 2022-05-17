Безвизовые мигранты получат вид на жительство в России в облегченном порядке

При этом, продолжает собеседник, гражданина Узбекистана при тех же нарушениях – работе без патента и регистрации – могут выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. «Иногда в письменной части экзамена [на получение ВНЖ] встречаются вопросы, на которые не могут российские граждане в большинстве своем ответить», – указала правозащитница Светлана Ганнушкина. По ее словам, на тех специальностях, на которые зачастую претендуют иностранцы, «нобелевских лауреатов по физике из России» знать не нужно, а такие вопросы на экзаменах встречаются.