Законопроект Минтранса о беспилотных автомобилях сочли сырым

Сейчас по постановлению пленума Верховного суда ответственность за ТС несет юрлицо или гражданин, который его использует, т. е. речь не только о собственнике, но и, например, арендаторе ТС, который сидит за рулем. В случае же с ВТС, отмечается в заключении, появляются дополнительные субъекты, связанные с причинением вреда: диспетчер и производитель ВТС. «В этом и состоит главная специфика, связанная с ВТС. Однако в проекте закона данная специфика полностью проигнорирована», – говорится в тексте заключения.