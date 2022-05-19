Законопроект Минтранса о беспилотных автомобилях сочли сырым

Законопроект Минтранса о беспилотных автомобилях сочли сырымВедомство не учло специфику ВТС, считают в президентском Совете по кодификации
Президентский Совет по кодификации не поддержал законопроект Минтранса «О высокоавтоматизированныхи полностью автоматизированных транспортных средствах» (ВТС). Заключение есть в распоряжении «Ведомостей». Документ, закрепляющий правила для беспилотных автомобилей, способных ездить без участия человека, был разработан в июне 2021 г. Согласно ему, их владельцы должны оформлять страховку, проходить техосмотр, а сам беспилотник должен иметь возможность отключения автоматики и самостоятельной остановки. Ответственность в случае ДТП предполагается возложить на владельца ВТС.
Сейчас движение автомобилей-беспилотников без инженера-испытателя на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. С конца 2018 г. правительство проводит эксперимент по тестированию таких автомобилей на дорогах общего пользования – им разрешено ездить на ряде территорий Москвы и Татарстана, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.
Большинство положений законопроекта не предусматривает регулирования, учитывающего специфику ВТС, имеют отсылки к уже действующему законодательству, отметили в совете. Эксперты указывают, что при признании ВТС источником повышенной опасности важен вопрос, кто является причинителем вреда и, следовательно, лицом, которое будет обязано компенсировать этот вред. В проекте этот вопрос не решен, предлагается руководствоваться «общими правилами».
Сейчас по постановлению пленума Верховного суда ответственность за ТС несет юрлицо или гражданин, который его использует, т. е. речь не только о собственнике, но и, например, арендаторе ТС, который сидит за рулем. В случае же с ВТС, отмечается в заключении, появляются дополнительные субъекты, связанные с причинением вреда: диспетчер и производитель ВТС. «В этом и состоит главная специфика, связанная с ВТС. Однако в проекте закона данная специфика полностью проигнорирована», – говорится в тексте заключения.
По мнению экспертов совета, требования к обязательному страхованию ответственности владельца ВТС с учетом потенциальной опасности в связи с использованием новых технологий не должны быть менее строгими в сравнении с требованиями к владельцам обычных ТС. «Если разработчики проекта ввиду отсутствия статистических данных предлагают оставить решение данного вопроса на усмотрение страховщиков, то в проекте целесообразно предусмотреть общие принципы определения страхового тарифа», – считают в совете.
Проект закона о беспилотниках создавался Минтрансом в соавторстве с «Яндексом» и «Сберавтотехом». Представитель «Яндекса» назвал «нормальной практикой» разработку подзаконных актов: «Для фиксации всех аспектов в ФЗ регулятору необходима обширная практика эксплуатации ВТС, которой на текущий момент просто нет». По данным «Яндекса», закон должен вступить в силу в 2024–2025 гг. Представитель «Сберавтотеха» сказал, что компания считает важным продолжить работу над документом: «Законопроект нужен отрасли – он должен сформировать понятийный аппарат в сфере ВТС».
Проект закона характеризуется существенными недостатками, говорит представитель НТИ «Автонет», который проводил экспертизу законопроекта: он не обеспечивает полноты и конкретности правового регулирования общественных отношений в сфере эксплуатации беспилотников, концепция не проработана, а цель правового регулирования достигнута не будет.
«Даже на испытательных площадках дорожные происшествия с участием ВТС создают много разных ситуаций, вплоть до выяснения, было ли внешнее вмешательство и кто за такое внешнее вмешательство может нести ответственность», – говорит старший руководитель проектов технологических конкурсов НТИ Up Great Максим Матросов. Отсутствие четко разграниченной ответственности в отношении эксплуатации ВТС будет в явном виде создавать барьеры для развития рынка, уверен он.
Основной вопрос в регулировании состоит в роли поставщика беспилотной технологии, говорит президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, причинителем вреда в случае ДПТ стоит считать компанию, которая разработала технологию. Но окончательно ответить на этот вопрос в такой конфигурации законопроекта не получится, считает он.