Во все российские вузы вернется специалитет

Во все российские вузы вернется специалитетМинистр образования и науки Валерий Фальков заявил об отказе от Болонской системы
Министр образования и науки Валерий Фальков заявил о планах ухода России от Болонской двухуровневой системы высшего образования, предполагающей бакалавриат и магистратуру. Он сказал «Коммерсанту», что к Болонской системе «надо относиться как к прожитому этапу», а будущее российского образования «за нашей собственной уникальной системой», которая должна отвечать интересам национальной экономики и обеспечивать «максимальное пространство для каждого студента».
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Болонская система – это реализация положений декларации «Зона европейского высшего образования», подписанной министрами образования 29 европейских стран в 1999 г. Сейчас стран, которые участвуют в Болонском процессе, 49, включая Россию.
Задачей подписанного соглашения была попытка создать единые унифицированные стандарты обучения в университетах разных государств. Система включает бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. и полностью перешла на него с 2011 г.
До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.
То, что российские власти планируют отказаться от Болонской системы и вернуться к программам специалитета, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения.
«С переходом на Болонскую систему по модели «бакалавриат – магистратура» исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию», – сказал собеседник. По его словам, Болонская система создала трудности на рынке труда, например, квалификация «бакалавр / магистр педагогического образования» не соотносилась с конкретной профессией, например «учителя предмета».
В Минпросвещения уточнили, что беспокойство вызывало и сокращение профильной подготовки, особенно предметной части. Это делалось для соответствия требованиям Болонской системы, закладывающей определенное количество часов на каждый курс.
При этом 23 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил, что «отказ от участия в Болонском образовательном процессе в Минобрнауки не обсуждается». Но в Минобрнауки уточнили, что «в РФ наметилась тенденция роста программ специалитета, предусматривающих обучение в вузе в течение 5–6 лет».
А в январе этого года, как писали «Ведомости», помощник президента России Андрей Фурсенко предлагал постепенно переводить вузы на гибкие образовательные программы «2 + 2 + 2», что обеспечило бы возможность смены образовательной траектории не через четыре года, как предполагает бакалавриат в Болонской системе при переходе к магистратуре, а через два года. По словам Фурсенко, в России есть учебные заведения, готовые протестировать эту инициативу. В марте 2022 г. председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин отмечал, что дипломы российских вузов так и не начали автоматически признаваться в Европе, хотя в российских вузах из-за перехода на Болонскую систему многие курсы были исключены, особенно по инженерным специальностям.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга призвал не отказываться полностью от Болонской системы, а «взять лучшее, что есть в ней».
«Мы не можем говорить, что это неудачный эксперимент для нашей страны, – сказал он "Ведомостям". – Мы уже больше 20 лет с этой двухуровневой (бакалавриат и магистратура) системой и видим в ней плюсы, но мы видим и минусы – за четыре года невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста, который будет востребован индустрией». При этом Мажуга напомнил, что значительная часть стран перешла на Болонскую систему, это образовательное пространство не ограничено Европой. «Это было сделано, чтобы наши дипломы там воспринимали и дипломы иностранных студентов у нас принимали, – заявил он. – Нельзя забывать, что из-за рубежа к нам приезжают бакалавры поступать в магистратуру. Тот же Азиатско-Тихоокеанский регион – там-то Болонская система».
Заявление Фалькова появилось в СМИ ближе к вечеру 24 мая, но чуть раньше в этот день, в 13.30, агентство ТАСС процитировало последовательного противника Болонской системы, ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, вновь выступившего против Болонской системы. «Пятилетняя система готовила специалистов-фундаментальщиков, когда можно было курсовую сделать серьезно, на кафедре проявить себя и т. д., – сказал он на конференции по развитию комплексного сотрудничества между МГУ и Донецким национальным университетом. – Бакалавриат, с одной стороны, создает дополнительные возможности – быстро окончить [вуз] и выбирать дальше путь… Но наш менталитет немножко другой, поэтому я не сторонник [этой системы]».
В подготовке статьи участвовали Марина Царева и Екатерина Гробман