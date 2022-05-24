Во все российские вузы вернется специалитет

«Мы не можем говорить, что это неудачный эксперимент для нашей страны, – сказал он "Ведомостям". – Мы уже больше 20 лет с этой двухуровневой (бакалавриат и магистратура) системой и видим в ней плюсы, но мы видим и минусы – за четыре года невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста, который будет востребован индустрией». При этом Мажуга напомнил, что значительная часть стран перешла на Болонскую систему, это образовательное пространство не ограничено Европой. «Это было сделано, чтобы наши дипломы там воспринимали и дипломы иностранных студентов у нас принимали, – заявил он. – Нельзя забывать, что из-за рубежа к нам приезжают бакалавры поступать в магистратуру. Тот же Азиатско-Тихоокеанский регион – там-то Болонская система».