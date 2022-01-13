Газета
Общество

Помощник Путина предложил постепенно перевести вузы на гибкие образовательные программы

Андрей Фурсенко заявил, что вводить систему «2 + 2 + 2» надо добровольно
Марина Царева
Андрей Фурсенко заявил, что вводить систему «2 + 2 + 2» надо добровольно / Максим Стулов / Ведомости

Тестировать внедрение образовательной системы «2 + 2 + 2», предполагающей более гибкие возможности для изменения курса образования студентов, надо в «мотивированных» учебных заведениях и только в добровольном порядке. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко, выступая на Гайдаровском форуме. «Сделав акцент на двух годах подготовки, мы сможем <...> дать возможность человеку поменять траекторию [в процессе обучения]», – заявил Фурсенко, предположив, что эта система может оказаться более эффективной и гибкой. По его словам, сейчас в России есть несколько учебных заведений, готовых протестировать эту инициативу.

В августе 2021 г. в ходе молодежного форума «Территория смыслов» Фурсенко заявлял, что в ближайшие 5–10 лет Россию ждет очередная перестройка системы образования, обеспечивающая «большую дробность», поскольку готовить человека «за шесть лет на какое-то конкретное выполнение задачи далеко не всегда эффективно: «За шесть лет ситуация может поменяться не один раз». Он подчеркнул, что это «вещь добровольная» и новую систему «категорически нельзя навязывать», а пробовать нововведение надо «с мотивированными студентами и преподавателями».

Изменить структуру высшего образования в России в январе 2021 г. предлагал президент России Владимир Путин. Он выступал за возможность для студентов выбирать направление профессиональной подготовки начиная с третьего года обучения. Описанная им система образования получила известность как «2 + 2 + 2».

Как работают вузы

Сейчас в российских вузах работает преимущественно Болонская система образования («4 + 2»), подразумевающая четыре года бакалавриата и два – магистратуры. Это дает возможность за четыре года стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру закончить по другой. Некоторые направления, по большей части технические, по-прежнему выпускают специалистов по итогам пятилетнего обучения. Система «2 + 2 + 2» подразумевает, что первые два года обучения будут посвящены фундаментальным знаниям и формированию у студентов комплексной картины мира, вторые два года – профилизации, а последние два, уже в магистратуре, углублению знаний. 

Директор центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская считает, что система «2 + 2 + 2» необходима для российской системы высшего образования, поскольку ее внедрение сможет повысить уровень осознанности и мотивации студентов за счет возможности выбирать и корректировать свою траекторию. «Трехэтапная программа позволяет достаточно гибко и оперативно создавать уникальные комбинации профилей [образования], что является адекватным ответом на быстро меняющийся запрос рынка труда», – сказала она.

По мнению Назайкинской, этот принцип можно применить для любых направлений подготовки: «Например, у медицинских вузов длительность этапов может быть больше». На весь эксперимент, по мнению эксперта, стоит закладывать 7–8 лет с условием, что за это время должен появиться как минимум один выпуск студентов, прошедших по всей схеме «2 + 2 + 2».

Первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова соглашается: внедряемая модель действительно может добавить «гибкости» системе образования. По ее словам, в ИТМО уже практикуется подход, где студент может формировать свою индивидуальную траекторию: содержание курсов и их формат, преподавателей, время освоения предмета, а также последовательность из дисциплин в соответствии со своими образовательными целями, мотивацией, интересами.

В сентябре 2021 г. в силу вступили изменения в закон об образовании, расширяющие автономию вузов в создании образовательных программ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных