Помощник Путина предложил постепенно перевести вузы на гибкие образовательные программы

Помощник Путина предложил постепенно перевести вузы на гибкие образовательные программыАндрей Фурсенко заявил, что вводить систему «2 + 2 + 2» надо добровольно
Тестировать внедрение образовательной системы «2 + 2 + 2», предполагающей более гибкие возможности для изменения курса образования студентов, надо в «мотивированных» учебных заведениях и только в добровольном порядке. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко, выступая на Гайдаровском форуме. «Сделав акцент на двух годах подготовки, мы сможем <...> дать возможность человеку поменять траекторию [в процессе обучения]», – заявил Фурсенко, предположив, что эта система может оказаться более эффективной и гибкой. По его словам, сейчас в России есть несколько учебных заведений, готовых протестировать эту инициативу.
В августе 2021 г. в ходе молодежного форума «Территория смыслов» Фурсенко заявлял, что в ближайшие 5–10 лет Россию ждет очередная перестройка системы образования, обеспечивающая «большую дробность», поскольку готовить человека «за шесть лет на какое-то конкретное выполнение задачи далеко не всегда эффективно: «За шесть лет ситуация может поменяться не один раз». Он подчеркнул, что это «вещь добровольная» и новую систему «категорически нельзя навязывать», а пробовать нововведение надо «с мотивированными студентами и преподавателями».
Изменить структуру высшего образования в России в январе 2021 г. предлагал президент России Владимир Путин. Он выступал за возможность для студентов выбирать направление профессиональной подготовки начиная с третьего года обучения. Описанная им система образования получила известность как «2 + 2 + 2».
Как работают вузы
Сейчас в российских вузах работает преимущественно Болонская система образования («4 + 2»), подразумевающая четыре года бакалавриата и два – магистратуры. Это дает возможность за четыре года стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру закончить по другой. Некоторые направления, по большей части технические, по-прежнему выпускают специалистов по итогам пятилетнего обучения. Система «2 + 2 + 2» подразумевает, что первые два года обучения будут посвящены фундаментальным знаниям и формированию у студентов комплексной картины мира, вторые два года – профилизации, а последние два, уже в магистратуре, углублению знаний.
Директор центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская считает, что система «2 + 2 + 2» необходима для российской системы высшего образования, поскольку ее внедрение сможет повысить уровень осознанности и мотивации студентов за счет возможности выбирать и корректировать свою траекторию. «Трехэтапная программа позволяет достаточно гибко и оперативно создавать уникальные комбинации профилей [образования], что является адекватным ответом на быстро меняющийся запрос рынка труда», – сказала она.
По мнению Назайкинской, этот принцип можно применить для любых направлений подготовки: «Например, у медицинских вузов длительность этапов может быть больше». На весь эксперимент, по мнению эксперта, стоит закладывать 7–8 лет с условием, что за это время должен появиться как минимум один выпуск студентов, прошедших по всей схеме «2 + 2 + 2».
Первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова соглашается: внедряемая модель действительно может добавить «гибкости» системе образования. По ее словам, в ИТМО уже практикуется подход, где студент может формировать свою индивидуальную траекторию: содержание курсов и их формат, преподавателей, время освоения предмета, а также последовательность из дисциплин в соответствии со своими образовательными целями, мотивацией, интересами.
В сентябре 2021 г. в силу вступили изменения в закон об образовании, расширяющие автономию вузов в создании образовательных программ.