Помощник Путина предложил постепенно перевести вузы на гибкие образовательные программы

Как работают вузы

Сейчас в российских вузах работает преимущественно Болонская система образования («4 + 2»), подразумевающая четыре года бакалавриата и два – магистратуры. Это дает возможность за четыре года стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру закончить по другой. Некоторые направления, по большей части технические, по-прежнему выпускают специалистов по итогам пятилетнего обучения. Система «2 + 2 + 2» подразумевает, что первые два года обучения будут посвящены фундаментальным знаниям и формированию у студентов комплексной картины мира, вторые два года – профилизации, а последние два, уже в магистратуре, углублению знаний.