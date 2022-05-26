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Правительство просят выдавать полисы ОСАГО беженцам бесплатно

Законопроект о страховании приехавших из ДНР, ЛНР и с Украины готовится ко второму чтению
Анна Нараева
Екатерина Кузьмина / Ведомости

С предложением о предоставлении бесплатных полисов ОСАГО беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины сроком на три месяца к председателю правительства обратился депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией обращения. Его подлинность подтвердил Новичков.

С инициативой о бесплатных полисах ОСАГО для беженцев ранее выступил Национальный автомобильный союз. Новичков отмечает в своем обращении, что 5 апреля прекращено действие двустороннего соглашения между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ), которое предусматривало взаимное признание страховых сертификатов «Зеленая карта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных