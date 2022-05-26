Правительство просят выдавать полисы ОСАГО беженцам бесплатно

С предложением о предоставлении бесплатных полисов ОСАГО беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины сроком на три месяца к председателю правительства обратился депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией обращения. Его подлинность подтвердил Новичков.