Правительство просят выдавать полисы ОСАГО беженцам бесплатно

Правительство просят выдавать полисы ОСАГО беженцам бесплатноЗаконопроект о страховании приехавших из ДНР, ЛНР и с Украины готовится ко второму чтению
С предложением о предоставлении бесплатных полисов ОСАГО беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины сроком на три месяца к председателю правительства обратился депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией обращения. Его подлинность подтвердил Новичков.
С инициативой о бесплатных полисах ОСАГО для беженцев ранее выступил Национальный автомобильный союз. Новичков отмечает в своем обращении, что 5 апреля прекращено действие двустороннего соглашения между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ), которое предусматривало взаимное признание страховых сертификатов «Зеленая карта».
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам