Школьники Донбасса будут учиться по российским стандартам

Школьники Донбасса будут учиться по российским стандартамМинпросвещения организовало переподготовку 15 000 учителей из ДНР и ЛНР
Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября 2022 г. перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС), заявил 9 июня министр просвещения Сергей Кравцов на образовательном форуме «Единое образовательное пространство». «Мы полностью готовы, чтобы школы [Донбасса] работали по российским стандартам», – сказал министр, отметив, что эта мера – часть процесса по созданию единого образовательного пространства России, ДНР и ЛНР.
Новые стандарты вступят в действие в России с 1 сентября 2022 г. Как пояснили участники форума из Донбасса, они и ранее работали по российским стандартам, но учителям в связи с введением новых ФГОСов необходима переподготовка.
«Мы работаем по российским образовательным стандартам с 2018 г., – сообщила первый замминистра образования и науки ЛНР Ольга Долженко, выступая на форуме. – Мы записались на курсы, будем проходить их со всей Россией». Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков заявил, что республика работает по российским стандартам «с самого становления» – с 2014 г.
На российские ФГОСы намерены перейти и школы Херсонской области. Об этом сообщила на форуме руководитель департамента образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области Татьяна Кузьмич. По ее словам, в регионе три месяца работают специалисты из Крыма, оказывают консультационную и методическую помощь педагогам и управленцам.
«Общее количество учителей [из Донбасса], которых мы переподготовим, – порядка 15 000 по разным предметам: история России, русский язык, литература, предметы естественно-научного направления, – сказал Кравцов. – Также организована работа по подготовке директоров школ, заместителей директоров школ». По его словам, к программе повышения квалификации привлечены преподаватели педагогических вузов, в том числе Луганского педагогического университета и педагогического факультета Донецкого университета.
Представитель пресс-службы Минпросвещения пояснил «Ведомостям», что под «единым образовательным пространством», о котором говорил Кравцов, имеется в виду унификация программ обучения и методик, обновление существующей образовательной инфраструктуры и материально-технической базы в ДНР и ЛНР. Благодаря переходу на российские ФГОСы школьники из этих регионов смогут свободно поступать в любые российские вузы, сказал он. Также ведомство планируется обсудить и создание единой системы дополнительного образования.
С флагом в руках
Порядок проведения церемонии поднятия государственного флага в школах утвержден в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. «Мною подписан стандарт <...> он согласован с председателем геральдического совета при президенте России», – сказал он. О том, что с 1 сентября 2022 г. в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн России при поднятии флага, Кравцов заявил 19 апреля на форуме «Сила в правде». А 13 апреля 2022 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому школы нужно оснастить необходимой госсимволикой.
Представитель Рособрнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство «оказывало и будет продолжать оказывать методическую поддержку учителям и выпускникам образовательных организаций Донбасса, в том числе при организации различных оценочных мероприятий, которые на постоянной основе проводятся в российских школах: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР». В 2022 г. выпускники школ Донбасса сдают экзамены на 19 пунктах, организованных в ДНР и ЛНР.
В Минпросвещения сообщили, что российские издательства заявили о готовности печатать учебники и учебные материалы «с учетом нужд ЛНР и ДНР». О том, что вопрос с обеспечением учебниками школ ДНР и ЛНР «уже решен», заявил и министр.
Организаторы форума заявляли, что в нем приняли участие более 100 представителей учебных учреждений Донбасса – учителей и директоров школ. Губернатор Московской области (на территории региона проходил форум) Андрей Воробьев сообщил о соглашении между школами ЛНР и ДНР и 33 «флагманскими» школами Подмосковья, которое будет заключено, «чтобы было партнерство, был взаимообмен».
Позже пресс-служба Московской области распространила сообщение о подписании между школами Московской области, ЛНР и ДНР соглашения об информационно-методическом сотрудничестве. «В рамках соглашения пройдут мероприятия, на которых ученики и учителя из ДНР и ЛНР смогут рассказать ребятам из школ Московской области правду об истории последних восьми лет и о сегодняшней жизни в республиках», – говорится в сообщении.
Воробьев же сообщил, что Подмосковье поможет и с восстановлением школ на освобожденных территориях: речь идет о пяти школах в Новоазовском и Тельмановском районах.