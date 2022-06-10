Школьники Донбасса будут учиться по российским стандартам

С флагом в руках

Порядок проведения церемонии поднятия государственного флага в школах утвержден в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. «Мною подписан стандарт <...> он согласован с председателем геральдического совета при президенте России», – сказал он. О том, что с 1 сентября 2022 г. в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн России при поднятии флага, Кравцов заявил 19 апреля на форуме «Сила в правде». А 13 апреля 2022 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому школы нужно оснастить необходимой госсимволикой.