ВШЭ оценила отношение россиян к благотворительным фондам

Тополева-Солдунова полагает, что уровень доверия к фондам связан с информированностью граждан об их деятельности: «Люди больше доверяют тому, кого знают, с чьей работой сталкивались или [о ком] слышали позитивные отзывы». Но «известность не предполагает [обязательного] доверия», отмечает Мерсиянова: «Если фонд и известный, то одновременно с тем, что к нему может повыситься доверие, он рискует стать и мишенью».