ВШЭ оценила отношение россиян к благотворительным фондам

ВШЭ оценила отношение россиян к благотворительным фондамНедоверие к ним в 2022 году снизилось
Недоверие жителей России благотворительным фондам в 2022 г. снизилось по сравнению с 2021 г. Это следует из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ (с его результатами ознакомились «Ведомости»).
Телефонный опрос проводился с 30 марта по 4 апреля 2022 г. Опрашивалось городское и сельское население в возрасте 18 лет и старше, выборка составила 2003 человека, статистическая погрешность – не более 2,5%.
Респондентов спрашивали, каким благотворительным фондам они доверяют больше – государственным или частным.
Под государственными фондами понимались те организации, которые учреждены государством и финансируются за счет налогов, под частными – те, что созданы гражданами и финансируется за счет пожертвований. 36% участников опроса ответили, что доверяют государственным и частным фондам в одинаковой степени. В прошлом году так отвечали 27% респондентов.
Еще 32% заявили, что доверяют в первую очередь государственным благотворительным фондам, 17% респондентов предпочитают иметь дело с частными. В прошлом году госфондам больше доверяли 30%, частным – 19%. При этом за год существенно снизился процент тех, кто считает, что «никаким фондам доверять нельзя»: в этом году так ответили 9% опрошенных, в прошлом такой вариант выбирали 15% респондентов.
Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова отмечает, что «связь с государством до сих пор в России является положительным фактором»: «Опрос проводился в апреле, мы пытались понять, насколько сейчас [в условиях санкций] хорошо для фондов ассоциироваться с государством. Получается, что население уповает на государство еще больше, чем раньше».
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова считает, что положительно на восприятии фондов могла сказаться и активная работа социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии. Помощь им в этот период оказывало государство и об этом очень много говорилось в СМИ, отметила Тополева-Солдунова.
Государственным фондам, как правило, доверяют респонденты старше 50 лет, жители средних и малых городов, те, кто не пользуются интернетом, следует из результата исследования ВШЭ. Частные фонды поддерживают в основном россияне в возрасте 18-30 лет и респонденты с высоким уровнем дохода. А любым благотворительным организациям доверяют прежде всего женщины в возрасте 31-40 лет со средним уровнем дохода, говорится в исследовании.
Также ВШЭ оценила уровень доверия шести конкретным частным благотворительным фондам. Их выбрали по согласованию с экспертами, говорится в исследовании.
К примеру, «безусловно доверяют» фонду «Подари жизнь» 23%, а «скорее доверяют» – 35% опрошенных; у фонда «Линия жизни» эти показатели доверия составляют 11% и 21% соответственно. На третьем месте – «Русфонд»: ему «безусловно доверяют» 10%, а «скорее доверяют» 18%. Далее следуют фонд «Вера» (6% и 14%) и фонд «Старость в радость» (6% и 12%). Замыкает этот рейтинг фонд WorldVita («безусловно доверяют» ему 2%, а «скорее доверяют» 4% респондентов).
Тополева-Солдунова полагает, что уровень доверия к фондам связан с информированностью граждан об их деятельности: «Люди больше доверяют тому, кого знают, с чьей работой сталкивались или [о ком] слышали позитивные отзывы». Но «известность не предполагает [обязательного] доверия», отмечает Мерсиянова: «Если фонд и известный, то одновременно с тем, что к нему может повыситься доверие, он рискует стать и мишенью».