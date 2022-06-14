80% школьников в прошлом учебном году посещали кружки

В 72 регионах России внедрена целевая модель развития допобразования, с 2017 г. идет пилотный проект по выдаче сертификатов на бесплатные занятия, в котором участвует более 9 млн детей, а в марте 2022 г. утверждена Концепция развития допобразования детей до 2030 г., напомнил «Ведомостям» директор Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. Но во многих школах нет разнообразия и достойного качества программ допобразования, ведут занятия зачастую учителя, которые делают их продолжением своих уроков, указал он: «Также нередко в школах продолжают смешивать допобразование и внеурочную деятельность». По его мнению, к качественному допобразованию в школах может привести взаимодействие с внешкольными организациями.