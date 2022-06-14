80% школьников в прошлом учебном году посещали кружки

80% школьников в прошлом учебном году посещали кружкиШкольники ходят на кружки около 10 часов в неделю, выяснили эксперты ВШЭ
В России 80% школьников в прошлом учебном году (2020/21 г.) были вовлечены в дополнительное образование – такие данные получили сотрудники Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ. Результаты исследования есть у «Ведомостей». Специалисты проанализировали ответы 14 337 родителей. Пятью годами ранее 70% родителей ответили, что их дети посещают кружки и секции.
Согласно данным исследования, 39% детей посещают занятия вне их школы, 24% совмещают школьные кружки и «внешние» занятия, 17% дополнительно занимаются только на базе школ. У школьников в среднем уходит около 10 часов в неделю на допобразование, а еще 16 часов они тратят на домашнее задание после школы.
Нигде дополнительно не занимаются 20% российских школьников. Исследователи отмечают, что среди родителей, дети которые не охвачены допобразованием, 67% не имеют высшего образования, 63% испытывают финансовые трудности. 9% таких респондентов живут в Москве, а 45% – в маленьких городах, поселках и селах.
«Дополнительное образование – это выбор родителей, которые видят в детях семейную, социальную ценность», – сказал «Ведомостям» директор центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский. Он подчеркнул, что допобразование «играет важную, порой ключевую роль в успешной социализации ребенка», и отметил, что 20% не вовлеченных в дополнительное образование детей – «это очень большой показатель».
Авторы исследования ВШЭ отмечают, что детям, особенно в сельской местности, чаще доступны кружки на базе школ, но половина родителей, чьи дети не занимаются ничем дополнительно, считают школьные кружки неинтересными. Каждый пятый родитель из этой группы пояснил, что детям не хватает свободного времени на дополнительные занятия из-за школьной нагрузки, а каждый десятый указал на отсутствие бесплатных занятий в школе.
Самые популярные направления дополнительных занятий в среднем по РФ – это физкультура и спорт (45% в школе и 49% вне школы), а также искусство (34% в школе и 43% вне школы). На 3-м месте по популярности – иностранные языки (25% в школе и 26% вне школы). Не очень велик охват школьников занятиями по техническому творчеству, к которому относится, к примеру, робототехника (10% в школе и 7,5% вне школы), и военно-патриотическими кружками (8% в школе и 3% вне школы). Еще меньше дети занимаются в кружках, связанных с наукой, туризмом и краеведением.
Как утверждают авторы исследования, дети, посещающие кружки и секции, более успешны в школе, чаще принимают участие в олимпиадах и конкурсах и чаще планируют поступать в вузы. Например, 34% родителей детей, которые не ходят в кружки, сказали, что их дети учатся на «отлично» и «хорошо», а в группе родителей, чьи дети вовлечены в систему дополнительного образования, так ответили 56%.
Больше всего времени на не связанные со школьной программой занятия тратят ученики 5–7-го классов (6,58 часа в неделю), меньше всего – ученики 1–4-го классов (5,62). Допзанятия по школьной программе меньше всего интересуют 1–7-й классы – они тратят на них в среднем 3,6 часа в неделю. Но уже в 8–9-м классах этот показатель растет до 4,42 часа, в 10–11-м классах – до 5,36 часа. Старшеклассники, по-видимому, нацеливаются на предметы, которые будут им полезны при сдаче ЕГЭ, считают авторы исследования.
В 72 регионах России внедрена целевая модель развития допобразования, с 2017 г. идет пилотный проект по выдаче сертификатов на бесплатные занятия, в котором участвует более 9 млн детей, а в марте 2022 г. утверждена Концепция развития допобразования детей до 2030 г., напомнил «Ведомостям» директор Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. Но во многих школах нет разнообразия и достойного качества программ допобразования, ведут занятия зачастую учителя, которые делают их продолжением своих уроков, указал он: «Также нередко в школах продолжают смешивать допобразование и внеурочную деятельность». По его мнению, к качественному допобразованию в школах может привести взаимодействие с внешкольными организациями.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский сообщил «Ведомостям», что было бы полезно засчитывать результаты внешкольной деятельности по соответствующим школьным предметам. Впрочем, по мнению Рачевского, соединять школьное и допобразование не нужно: допобразование свободно от оценок и требований, а внесение в него «школьных устоев» повредит этой свободе.