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Общество

Наказание за плохие оценки появится в положении о целевом наборе в вузы и колледжи

Поправки Минобрнауки дадут заказчикам обучения право лишать студентов стипендии и расторгать договор об обучении
Анастасия Курилова
Проблема качества образования у студентов-целевиков стоит очень остро / Артем Коротаев / ТАСС

Минобрнауки предлагает ввести для студентов-целевиков ответственность за неуспеваемость. Поправки в положение о целевом наборе в колледжи и вузы ведомство разработало по поручению президента РФ от 7 октября 2021 г., соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В договорах студентов, поступивших в вузы по целевому набору и за обучение которых платят их потенциальные работодатели, появятся несколько новых пунктов о соглашении сторон. Заказчик обучения будет выбирать дисциплины, модули и практики для своего будущего сотрудника, по которым сформулирует критерии успеваемости. По результатам не менее чем двух промежуточных аттестаций работодатель будет принимать решение «о неисполнении требований».

Такая норма для студентов-целевиков начнет действовать с 1 сентября 2023 г.

Сейчас никаких норм успеваемости положение о целевом наборе не предполагает. Но если студент захочет прекратить обучение, он должен будет возместить средства его несостоявшемуся работодателю.

Если работодатель решит, что студент не выполняет требований по успеваемости, он может выбрать одну из двух предлагаемых в поправках санкций: сократить меры поддержки, среди которых могут быть стипендия, оплата общежития или аренды квартиры, оплата дополнительных образовательных программ, или расторгнуть договор. Но сразу разорвать договор заказчик обучения не сможет: сначала он должен будет помочь студенту повысить его успеваемость, «в том числе оплатить дополнительные образовательные услуги». Если же успеваемость студента так и не повысится, работодатель сможет расторгнуть договор, а студент будет обязан возместить ему оплату за обучение.

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Проблема качества образования у студентов-целевиков стоит очень остро, подтвердил «Ведомостям» руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования, член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин. «Студенты-целевики поступают в вузы по своему конкурсу, в котором проходные баллы значительно ниже, чем у остальных абитуриентов, и часто халтурно относятся к обучению», – сказал он, отметив необходимость ужесточения требований к таким студентам. При этом Панин считает пункт о поддержке студента с низкой успеваемостью рычагом давления на работодателей: «Получается так: целевики плохо учатся, но выгонять их не будем, а обяжем работодателей еще заплатить».

Проблему подготовки студентов-целевиков признал и председатель Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин, отметив, что за квалифицированных специалистов предприниматели платить готовы: «Но проще искать специалистов на рынке труда, выбирая лучших». Шохин предположил, что потенциальным работодателям выгоднее заключать договоры с теми абитуриентами, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы, либо уже с теми, кто поступает не на бакалавриат, а в магистратуру.

Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров заявил «Ведомостям», что для заказчиков обучения предпочтительнее заключать договоры с третьекурсниками вузов, которые уже выбрали специализацию.

В 2022 г. правительство РФ выделило квоту приема на целевое обучение в 10–30% от общего числа бюджетных мест на некоторые направления бакалавриата и специалитета и 5–20% – на магистратуру. Всего в этом году выделено 588 000 бюджетных мест в вузах.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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