Наказание за плохие оценки появится в положении о целевом наборе в вузы и колледжи

Если работодатель решит, что студент не выполняет требований по успеваемости, он может выбрать одну из двух предлагаемых в поправках санкций: сократить меры поддержки, среди которых могут быть стипендия, оплата общежития или аренды квартиры, оплата дополнительных образовательных программ, или расторгнуть договор. Но сразу разорвать договор заказчик обучения не сможет: сначала он должен будет помочь студенту повысить его успеваемость, «в том числе оплатить дополнительные образовательные услуги». Если же успеваемость студента так и не повысится, работодатель сможет расторгнуть договор, а студент будет обязан возместить ему оплату за обучение.