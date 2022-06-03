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Бакалавриат и магистратура в России останутся

Министр образования предлагает сохранить элементы болонской системы, трансформировав их
Анастасия Курилова
Бакалавриат и магистратура в России останутся / Андрей Гордеев / Ведомости

В России сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая болонская система и пятилетний специалитет, но возможности выпускников специалитета необходимо расширить. Об этом заявил 2 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Союза ректоров России. «С 2011 г. выпускники специалитета не могут поступить в магистратуру на бюджет, так как специалитет приравнен к магистратуре», – указал на проблему Фальков.

Министр добавил, что вузы смогут самостоятельно решать, какую форму обучения предлагать студентам: «По ряду направлений специалитет может быть обозначен как приоритетное направление. Но и четырехлетний срок обучения (т. е. бакалавриат) должен остаться, он для некоторых лучше подойдет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных