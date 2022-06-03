Бакалавриат и магистратура в России останутся

В России сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая болонская система и пятилетний специалитет, но возможности выпускников специалитета необходимо расширить. Об этом заявил 2 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Союза ректоров России. «С 2011 г. выпускники специалитета не могут поступить в магистратуру на бюджет, так как специалитет приравнен к магистратуре», – указал на проблему Фальков.