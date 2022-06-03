Бакалавриат и магистратура в России останутся

Бакалавриат и магистратура в России останутсяМинистр образования предлагает сохранить элементы болонской системы, трансформировав их
В России сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая болонская система и пятилетний специалитет, но возможности выпускников специалитета необходимо расширить. Об этом заявил 2 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Союза ректоров России. «С 2011 г. выпускники специалитета не могут поступить в магистратуру на бюджет, так как специалитет приравнен к магистратуре», – указал на проблему Фальков.
Министр добавил, что вузы смогут самостоятельно решать, какую форму обучения предлагать студентам: «По ряду направлений специалитет может быть обозначен как приоритетное направление. Но и четырехлетний срок обучения (т. е. бакалавриат) должен остаться, он для некоторых лучше подойдет».