Российские вузы готовятся к уходу из Болонского пространства

А если говорить о развитии многоуровневой системы, то еще два года назад на Совете при президенте РФ [по науке] было принято решение двигаться от системы «4 + 2» к «2 + 2 + 2», когда первые два года студенты учатся на укрупненном направлении подготовки и получают фундаментальные знания, на третьем курсе выбирают специализацию, а если идут в магистратуру – решают, по какому пути идти: по практическому или научно-исследовательскому.