Российские вузы готовятся к уходу из Болонского пространства

Российские вузы готовятся к уходу из Болонского пространстваЗамминистра образования и науки обещает не возвращаться к специалитету
Минобрнауки не планирует «ломать через колено» существующую в России систему образования ради отказа от Болонского процесса, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев 30 мая на заседании совета ректоров творческих вузов. Оно прошло в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Россия сохранит «позитивный опыт» Болонской системы, при этом возврата к советским практикам не будет, добавил Афанасьев. По его словам, нужно «спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами [всеми] поддержана».
24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему «прожитым этапом». «Ведомости» спросили представителей вузов России, что заменит Болонскую систему.
Проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова:
Сейчас в СМИ многие декларируют тезис о том, что Болонский процесс навязывает западные стандарты российской системе образования. Но мы [российские вузы] сами решаем, чему учить и как учить, какие компетенции формировать, какие требования предъявлять к преподавателям. Это регулируют наши федеральные государственные образовательные стандарты – ФГОСы. У нас уже три поколения стандартов.
Болонская система определяет лишь структуру системы образования – в частности, разделение на уровни бакалавриата и магистратуры.
И даже эту структуру мы можем трансформировать под свои задачи.
Не стоит забывать, что у нас есть программы специалитета. Например, «Лечебное дело», «Геология нефти и газа», «Таможенный контроль» и др.
А если говорить о развитии многоуровневой системы, то еще два года назад на Совете при президенте РФ [по науке] было принято решение двигаться от системы «4 + 2» к «2 + 2 + 2», когда первые два года студенты учатся на укрупненном направлении подготовки и получают фундаментальные знания, на третьем курсе выбирают специализацию, а если идут в магистратуру – решают, по какому пути идти: по практическому или научно-исследовательскому.
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина:
Болонская система – это система согласования общих требований, и я не вижу у нее недостатков. Это очень гибкая система, практически профессиональный диалог.
Что такое Болонский процесс
Болонская система – это реализация положений декларации «Зона европейского высшего образования», подписанной министрами образования 29 европейских стран в 1999 г. Сейчас стран, которые участвуют в Болонском процессе, 49, включая Россию. Задачей подписанного соглашения была попытка создать единые унифицированные стандарты обучения в университетах разных государств. Система включает бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. и полностью перешла на него с 2011 г.
Россия входила в Болонскую систему на добровольных началах, что позволило повысить качество обучения и даже разработать массовые онлайн-курсы. Но интеграция науки и образования в мировое образовательное пространство была недостаточной. У нас не было такого оснащения, как в иностранных вузах, нет должного финансирования научных разработок на уровне вузов.
За пределами Болонской системы находились наши медицинские вузы, педагогические вузы, вузы, связанные с культурой и искусством.
Мы не успевали готовить соответствующие кадры, преподавателей, оснащать университеты в регионах. Мы мало приглашали к себе международные инспекции по проверке качества обучения – это делали только отдельные университеты. Если говорить об академической мобильности, то мы мало признавали иностранные курсы и программы: российские студенты могли вернуться после обучения по партнерским программам и пересдавать эти же предметы в своем вузе. Взаимного признания программ не было и в российских вузах.
К сожалению, сейчас мы фактически уже отрезаны от Болонской системы: наше участие в заседаниях экспертов Болонской системы уже как месяц приостановлено. Мы можем как сторона лишь смотреть протоколы заседаний. Наши программы в реестре не видны для иностранных студентов и преподавателей, хотя и не вычеркнуты. Много контактов было заморожено. В отдельных случаях нашим студентам отказывали в продлении партнерского обучения.
Для нашей новой системы образования может подойти система «2 + 2 + 2», которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Речь идет о праве выбора после двух лет обучения в бакалавриате нового направления. Для этого надо создавать сетевое взаимодействие вузов, формируя общую лабораторную, библиотечную базы и современную базу данных, развивать внутрироссийский обмен студентов, преподавателей.
И, конечно, важно сотрудничество с ключевыми работодателями, стажировки студентов, заказы от предприятий научных, прикладных разработок для вузов.
Первый проректор и руководитель программы развития Университета ИТМО Дарья Козлова:
Болонская система в первую очередь про свободную академическую мобильность: про единую систему перезачета кредитов, периодов обучения, единые подходы к качеству образования и единое приложение к диплому. Мы в ИТМО переводили зачетные единицы своих дисциплин в европейскую систему накопления баллов, оценивающую трудоемкость обучения. Из европейского вуза студент также возвращался с такой же выпиской, где прописаны пройденные курсы с количеством академических кредитов.
Сейчас, вероятно, европейская мобильность где-то может закончиться полностью, а где-то останутся коллаборации на уровне ученых, а вот внутрироссийская академическая мобильность будет развиваться.
В России получить образование за счет государства на каждой ступени можно единожды, но нужно сначала отчислиться и перевести финансирование из одного вуза в другой. Другой вариант – искать инвесторов. Мы в ИТМО работаем по второму сценарию.
Сейчас все ведущие вузы озадачены вопросами построения индивидуальных образовательных траекторий. И отчасти это пересекается с возможностями, которые дает система «2 + 2 + 2». Но здесь каждому университету важно понять, какую свободу изменения индивидуальной траектории он предлагает студенту. Когда университет внутри открывает возможность перевестись, это уже колоссальный успех.