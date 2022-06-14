Большинство регионов России ввели дополнительные выплаты для погибших и раненых во время спецоперации на Украине

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что при региональном министерстве соцразвития создается специальное направление деятельности – патронаж семей погибших, причем тех, кто погиб не только на Украине, но и во время операции ВКС России в Сирии. Это требуется, пояснил Цыденов, чтобы детей «не только сегодня вспомнили, а дальше вели с ними работу непрерывно».