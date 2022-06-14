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Общество

Большинство регионов России ввели дополнительные выплаты для погибших и раненых во время спецоперации на Украине

Некоторые губернаторы вводят патронаж над семьями солдат
Анна Нараева Екатерина Гробман
Владимир Гердо / ТАСС

Регионы вводят собственные выплаты или льготы как для участников военной спецоперации на территории ДНР и ЛНР, а также Украины, так и для членов их семей. Они действуют уже по меньшей мере в 59 субъектах России, подсчитали «Ведомости».

Больше всего, 39 субъектов Федерации, установили сумму в размере 1 млн руб. для семьи погибшего военного. В семи регионах (Башкирия, Татарстан, Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская и Тульская области) объявили, что будут выплачивать 2 млн руб. В шести субъектах Федерации (Владимирской, Московской, Новосибирской, Магаданской, Тюменской областях и Югре) размер компенсации составил 3 млн руб.

Выплаты положены и за ранение. В большинстве случаев они будут осуществляться из резервных фондов местных правительств, следует из слов региональных чиновников и подписанных ими документов. В Дагестане по поручению главы республики Сергея Меликова был создан фонд помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе».

Дополнительные льготы для семей участвовавших в спецоперации на Украине военных предусмотрены в Бурятии и Белгородской области, а также в Приморском крае (в этом регионе будут предусмотрены и выплаты в размере 1 млн руб. для погибших). Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил предусмотреть средства на сбор детей военных в школу, на приобретение или строительство жилья.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что при региональном министерстве соцразвития создается специальное направление деятельности – патронаж семей погибших, причем тех, кто погиб не только на Украине, но и во время операции ВКС России в Сирии. Это требуется, пояснил Цыденов, чтобы детей «не только сегодня вспомнили, а дальше вели с ними работу непрерывно».

Как пояснил «Ведомостям» председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), у субъектов Федерации есть право дополнительно вводить любые социальные выплаты в дополнение к федеральным.

Все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7,421 млн руб., говорил президент Владимир Путин 3 марта. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2,968 млн руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.

После начала военной спецоперации глава государства установил дополнительные выплаты для военнослужащих, специалистов и всех остальных, кто поедет служить в зону военной спецоперации на Украине. В случае ранения выплата составит 3 млн руб., в случае гибели родственники получат 5 млн руб.

В регионах услышали и «сигнал президента» на тему помощи бойцам Донбасса о том, что «семьи тех, кто так или иначе пострадал, выполняя свой долг, должны быть окружены заботой и вниманием», считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «После этого из регионов началось встречное движение, поддержку стали предлагать на местах», – полагает эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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