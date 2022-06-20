Рособрнадзор подвел предварительные итоги экзаменов по физике и истории

Рособрнадзор подвел предварительные итоги экзаменов по физике и историиЧисло стобалльников ЕГЭ по истории выросло в полтора раза
Рособрнадзор подвел предварительные результаты ЕГЭ по физике и истории (их сдавало более 100 000 и 90 000 человек соответственно). На экзамен записалось 124 000 человек (16,8% от всех участников ЕГЭ). В 2021 г. доля выпускников, выбравших физику, составляла 18,8%, в 2020 г. – 19,6%. Физика в этом году покинула тройку лидеров среди предметов по выбору – в нее теперь входят обществознание, биология и информатика.
Средний балл по физике упал: он составил 54,1. В 2021 г. он был 55,1, в 2020 г. – 55,5. Число стобалльников Рособрнадзор не озвучил, но источник «Ведомостей» в ведомстве сказал, что оно сопоставимо с прошлым годом. В 2021 г. их насчитывалось 430.
В 2022 г. в экзамен были введены новые задания базового уровня сложности, при этом включавшие элементы сразу нескольких разделов курса, но исчезли задачи по астрофизике. Представитель Рособрнадзора отметил, что «лучше ожидаемого выполнены задания на анализ механических, тепловых или электромагнитных процессов», высокие результаты школьники показали по гидростатике, динамике и законам сохранения в механике. Из заявления Рособрнадзора следует, что «школьники хорошо справились с более простой первой частью экзамена», говорит младший научный сотрудник физического факультета МГУ Степан Балыбин. Говоря о задаче на механику, он сообщил, что она была «типовой и по материалу, который школьники изучали в девятом классе»: «Для 11-классников она не представляет сложности».
Число желающих сдать историю снизилось не столь значительно, как физику. А средний балл выпускников составил 57,9 – это больше, чем в прошлые годы: в 2021 г. – 54,9, в 2020 г. – 56,4. Число стобалльников выросло в 1,5 раза: максимальный результат показало 638 человек, в 2021 г. – 366. Сама структура экзамена в этом году отличается – из него исключено историческое сочинение. Это сделано, чтобы «школьники не пытались зазубривать какие-то участки или блоки и выдавать их за свои мысли», говорил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям» в мае 2022 г. По сути, пояснял собеседник в Рособрнадзоре, принимались меры для борьбы с использованием готовых вариантов сочинений из интернета.
Вместо этого, в том числе для «усиления содержательной составляющей», посвященной Великой Отечественной войне, задание с кратким ответом было заменено заданием с развернутым ответом, предполагающим работу с историческими источниками. Как отмечает представитель пресс-службы Рособрнадзора, задания на знание фактов о ВОВ «не вызвали существенного затруднения у большинства участников ЕГЭ». Также «успешно выполнены задания на проверку уместного использования исторических понятий». У выпускников задания не вызвали затруднений, говорит учитель Дмитрий Казаков: «Был, на мой взгляд, «провокационный» вопрос – приведите аргументы к утверждению о миролюбивой политике СССР и агрессивной политике Англии в 1930-х гг. Такие аргументы есть, но есть и противоположные».