Рособрнадзор подвел предварительные итоги экзаменов по физике и истории

Число желающих сдать историю снизилось не столь значительно, как физику. А средний балл выпускников составил 57,9 – это больше, чем в прошлые годы: в 2021 г. – 54,9, в 2020 г. – 56,4. Число стобалльников выросло в 1,5 раза: максимальный результат показало 638 человек, в 2021 г. – 366. Сама структура экзамена в этом году отличается – из него исключено историческое сочинение. Это сделано, чтобы «школьники не пытались зазубривать какие-то участки или блоки и выдавать их за свои мысли», говорил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям» в мае 2022 г. По сути, пояснял собеседник в Рособрнадзоре, принимались меры для борьбы с использованием готовых вариантов сочинений из интернета.