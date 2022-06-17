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Результаты ЕГЭ по русскому языку ухудшились

Рособрнадзор объявил промежуточные результаты единого госэкзамена
Анастасия Курилова
По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкиной, снижение показателей по русскому языку укладывается в общие колебания результатов / Павел Лисицын / РИА Новости

Снижение показателей по русскому языку и повышение результатов по профильной математике продемонстрировали выпускники школ на Едином госэкзамене в этом году, сообщил журналистам представитель пресс-службы Рособрнадзора.

В 2021 г. средний балл по русскому языку составлял 71,4, при этом 189 000 участников ЕГЭ получили 80 баллов и больше, 100 баллов набрал 3591 человек. В 2022 г. средний балл по русскому языку составил 68,3, при этом 140 000 участников получили 80 и более баллов, число стобалльников уменьшилось до 2364 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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