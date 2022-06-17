Результаты ЕГЭ по русскому языку ухудшились

В 2021 г. средний балл по русскому языку составлял 71,4, при этом 189 000 участников ЕГЭ получили 80 баллов и больше, 100 баллов набрал 3591 человек. В 2022 г. средний балл по русскому языку составил 68,3, при этом 140 000 участников получили 80 и более баллов, число стобалльников уменьшилось до 2364 человека.