Приемная кампания в вузы началась с масштабной DDoS-атаки

В приемную кампанию 2021 г. вузы также сталкивались с DDoS-атаками, говорится в официальном сообщении пресс-службы компании StormWall (разрабатывает защиту от киберугроз): количество DDoS-атак на высшие учебные заведения в июле 2021 г. увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. По мнению экспертов StormWall, DDoS-атаки на вузы могут устраивать абитуриенты, чтобы помешать другим выпускникам с более высокими баллами ЕГЭ подать документы в онлайн-формате в престижные вузы. DDoS-атаки могли организовать и конкурирующие образовательные учреждения, полагают в компании.