В Уголовном кодексе появится больше норм для квалификации жестокого обращения с людьми

Юрист «Команды против пыток» (создана взамен ликвидированного Комитета против пыток, внесенного в реестр НКО-иноагентов) Дмитрий Казаков называет недоработкой законопроекта то, что его авторы сосредоточились на пытках как таковых, тогда как международное право запрещает не только пытки, но и иные виды жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения. Международное право также предполагает, что субъектом применения пыток и иных видов жестокого обращения является «представитель государства». «Этот термин шире понятия «должностное лицо», которое применяется к этому виду преступлений сейчас», – говорит юрист. Есть риск, что закон может увеличить разброс норм, по которым будут квалифицироваться виды жестокого обращения с людьми (это будут статьи 302, 286 УК). Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов считает, что жесткость наказания не повлияет на частоту применения статей УК: «Люди, которые применяют пытки, знают, что это запрещено».