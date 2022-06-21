В Уголовном кодексе появится больше норм для квалификации жестокого обращения с людьми

В Уголовном кодексе появится больше норм для квалификации жестокого обращения с людьмиГосдума приняла во втором чтении поправки против пыток
Ужесточающие наказание за пытки поправки в Уголовный кодекс (УК) прошли второе чтение в Госдуме. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2021 г. В феврале 2022 г. он был одобрен в первом чтении. Изначально из ст. 117 УК (истязание) законодатели предложили убрать наказание за «истязание с применением пытки» – сейчас максимальное наказание может составлять от трех до семи лет лишения свободы. Квалифицирующий признак «пытки» был переведен в отдельный пункт ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) с лишением свободы на срок от четырех до 12 лет.
Также законопроект дает определение пыткам: это любое действие, которым умышленно причиняются боль или страдания ради получения сведений, признаний, для запугивания, принуждения к чему-либо и т. д. Меняется и статья 302 УК (принуждение к даче показаний): теперь санкция по этой статье при применении пытки будет жестче – от четырех до 12 лет лишения свободы.
Поправками ко второму чтению включили новый квалифицирующий признак в ст. 117 УК – особая жестокость, издевательства или мучения при истязаниях. Таким образом, эта статья будет рассчитана «на активистов-сокамерников, которые пытаются мучить своих же сокамерников», пояснила зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина. Руководство колоний в случае пыток может быть наказано по ст. 286 и ст. 302 УК, отметила депутат.
В ст. 286 УК ко второму чтению добавили п. 5 – об ответственности за пытки, которые привели к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью. Наказание за это будет более суровым: от восьми до 15 лет лишения свободы. В ст. 302 УК также было добавлено наказание от восьми до 15 лет тюрьмы за принуждение к даче показаний с применением пытки, которое повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.
Любое ужесточение наказания за пытки – это правильно, но на данном этапе изменения носят скорее психологический характер, говорит юрист Алексей Федяров. По его словам, основная проблема дел о пытках в том, что они не возбуждаются: «Порог доказывания по ним колоссальный по сравнению с другими видами преступлений: нужна видеофиксация, показаний свидетелей зачастую недостаточно».
Юрист «Команды против пыток» (создана взамен ликвидированного Комитета против пыток, внесенного в реестр НКО-иноагентов) Дмитрий Казаков называет недоработкой законопроекта то, что его авторы сосредоточились на пытках как таковых, тогда как международное право запрещает не только пытки, но и иные виды жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения. Международное право также предполагает, что субъектом применения пыток и иных видов жестокого обращения является «представитель государства». «Этот термин шире понятия «должностное лицо», которое применяется к этому виду преступлений сейчас», – говорит юрист. Есть риск, что закон может увеличить разброс норм, по которым будут квалифицироваться виды жестокого обращения с людьми (это будут статьи 302, 286 УК). Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов считает, что жесткость наказания не повлияет на частоту применения статей УК: «Люди, которые применяют пытки, знают, что это запрещено».
В октябре 2021 г. проект Gulagu.net распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и ФСИН после публикации видео с пытками сообщили об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, который уточнил бы понятие «пытки» и усилил ответственность за преступления с их применением.