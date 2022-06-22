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Общество

Минпросвещения представило новый образовательный стандарт для старшеклассников

Акцент в нем сделан на патриотическое воспитание детей
Анастасия Курилова
В рамках духовно-нравственного воспитания Минпросвещения ожидает формирования «нравственного сознания» и «этического поведения» школьников, а также осознания ими «духовных ценностей российского народа» / Максим Стулов / Ведомости

Минпросвещения разработало новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старшеклассников, на который будут ориентироваться школы при составлении программ и подборе учебников. Проект ФГОСа, который опубликован на портале проектов нормативных актов, вводит восемь новых направлений воспитания школьников.

Среди них гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также «ценности научного познания». Патриотическое воспитание, например, должно быть направлено на формирование у школьников «российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России».

Также во ФГОСе предложено ориентировать школьников на «ценностное отношение» к госсимволам, историческому и природному наследию России, памятникам, традициям народов России, достижениям РФ в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде. Старшеклассники по итогам обучения должны прийти к «готовности к служению и защите Отечества», следует из документа.

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Во ФГОСе «усилено развитие» патриотизма, гражданственности, уважения к памяти героев Отечества, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения.

В рамках духовно-нравственного воспитания Минпросвещения ожидает формирования «нравственного сознания» и «этического поведения» школьников, а также осознания ими «духовных ценностей российского народа». Старшеклассники по итогам обучения должны ответственно относиться к родителям и созданию семьи: «На основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России».

Стандарт устанавливает перечень произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе произведений литературы народов России, которую нужно изучать в школах. Раньше конкретного перечисления литературных произведений не было.

От школьников будут, в частности, требовать знания и понимания произведений Льва Толстого, Федора Достоевского, Рэя Брэдбери и Джерома Сэлинджера. Член совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг пояснила «Ведомостям», что не против появления перечня авторов во ФГОСе: «Главное – чтобы учителям была оставлена свобода выбора произведений».

«ФГОСы – это определение маршрута движения образования, – пояснила директор Института прикладных и политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. – А вот как будет вестись обучение – это задача для педагога. Если преподавать интересно, подавать ту же историю через интерактив, поездки, то школьники будут любить историю страны. Трудно любить то, что не знаешь».

В документе нет указания, когда новый ФГОС для 10–11-х классов вступит в силу. В мае 2021 г. Минпросвещения утвердило новые стандарты для начального (1–4-е классы) и основного (5–9-е классы) общего образования.

На них российские школы перейдут с 1 сентября 2022 г. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила «Ведомостям», что родительское сообщество и педагоги считают, что переход слишком стремителен.

По ее словам, еще нет учебников по новым ФГОСам, родителей волнуют разрывы в знаниях, которые потребуют доучивания детей. По ее словам, депутаты намерены в течение месяца позвать на круглый стол представителей Минпросвещения для обсуждения новых стандартов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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