Минпросвещения представило новый образовательный стандарт для старшеклассников

«ФГОСы – это определение маршрута движения образования, – пояснила директор Института прикладных и политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. – А вот как будет вестись обучение – это задача для педагога. Если преподавать интересно, подавать ту же историю через интерактив, поездки, то школьники будут любить историю страны. Трудно любить то, что не знаешь».