30% молодых людей считают себя волонтерами

Доля тех, кто занимался добровольческой деятельностью в 2021 г., среди респондентов в возрасте 18–24 лет составила 27%. При этом 30% в этой категории назвали себя волонтерами. Среди респондентов 25–30 лет это соотношение составляет 27% и 24%, среди участников опроса от 36 лет – 20% и 15% соответственно. «Среди наиболее молодых опрошенных доля тех, кто считает себя волонтером, превышает долю тех, кто реально участвовал в волонтерском труде», – отмечают эксперты ВШЭ.