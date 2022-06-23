30% молодых людей считают себя волонтерами

30% молодых людей считают себя волонтерамиЭксперты ВШЭ исследовали отношение к добровольчеству среди респондентов разных возрастов
Молодые люди больше других вовлечены в волонтерскую деятельность, готовы тратить на нее свое время и объединяться в добровольческие сообщества. Это следует из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». В нем принял участие 2001 респондент.
Доля тех, кто занимался добровольческой деятельностью в 2021 г., среди респондентов в возрасте 18–24 лет составила 27%. При этом 30% в этой категории назвали себя волонтерами. Среди респондентов 25–30 лет это соотношение составляет 27% и 24%, среди участников опроса от 36 лет – 20% и 15% соответственно. «Среди наиболее молодых опрошенных доля тех, кто считает себя волонтером, превышает долю тех, кто реально участвовал в волонтерском труде», – отмечают эксперты ВШЭ.
Молодые люди 18–24 лет также чаще представителей других возрастных групп готовы «объединяться с другими людьми для совместных действий» – это декларировали 80% таких респондентов. Среди опрошенных 25–30 лет эта доля составила 79%, среди участников исследования старше 35 лет – 69%.
«Молодежь в большей степени испытывает желание жертвовать как время, так и деньги некоммерческим организациям и инициативам», – констатируют авторы исследования: 16% молодых россиян хотели бы стать волонтерами в благотворительных организациях (против 8% среди тех, кто старше 35 лет), а 25% хотели бы помогать им деньгами (против 17% соответственно).
Доля тех, кто считает, что волонтеры должны участвовать в решении социальных проблем в стране, одинакова среди респондентов в возрасте до 24 лет и старше 35 лет – 73%. Среди участников опроса 25–35 лет так считают 67%. Но вклад волонтеров в решение социальных проблем большинство считает скорее удовлетворительным, нежели хорошим.
«Результаты опроса показывают, что наша молодежь может стать ядром гражданского общества», – говорит руководитель проводившего исследование центра ВШЭ Ирина Мерсиянова. Она констатировала, что «население давно понимает, что за решение социальных проблем отвечает не только государство»: «На протяжении 10 лет мы видим, как доля респондентов, считающих, что НКО и волонтеры должны участвовать в решении проблем наряду с госорганизациями, не опускается ниже 70%».
«Начиная с подготовки Олимпиады в Сочи тема волонтерства была постоянно на слуху, а работа по вовлечению в добровольчество велась именно с молодежью», – говорит руководитель движения «Даниловцы» Юрий Белановский. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский говорит, что у «современной молодежи, юношества добровольческий уклад стал модой, что очень хорошо».
Во время пандемии, напоминает Белановский, было много информации и об акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее курировала администрация президента. Представители пресс-службы акции в 2020 г. сообщали, что в пандемию волонтеры помогли более 4,6 млн человек, к региональным штабам акции присоединилось более 183 000 добровольцев.