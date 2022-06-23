Минобрнауки и Минцифры вводят в вузах обязательный IT-модуль

Минобрнауки и Минцифры вводят в вузах обязательный IT-модульОн включает курсы по программированию, анализу данных и цифровой грамотности
С нового учебного года студенты 106 вузов – участников программы «Приоритет-2030» начнут в обязательном порядке проходить IT-курсы, а по окончании вуза получат двойную квалификацию – по основной специальности и по IT. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук 23 июня на совещании с представителями вузов. Там также присутствовал министр цифрового развития Максут Шадаев.
Программа «Приоритет-2030» стартовала в мае 2021 г., в ее рамках вузы получают финансирование на развитие. В рамках программы в апреле 2022 г. был запущен проект «Цифровые кафедры». Планировалось, что вузы разработают IT-курсы, которые будут предлагаться в качестве дополнительного профессионального образования (ДПО) и по которым начнут обучение с 1 сентября.
К примеру, студентов Московского политеха с 1 сентября ждут «отдельные IT-модули», в рамках которых они научатся «применению средств программной разработки, аналитике данных и web-технологиям». Они будут идти именно в рамках проекта «Цифровые кафедры», заявил «Ведомостям» директор по образовательной политике вуза Николай Селиверстов.
17,6 млрд руб.
выделено на реализацию проекта «Цифровые кафедры» до 2024 г., говорил министр цифрового развития Максут Шадаев
Но теперь речь идет о том, что курсы будут не дополнительными, а обязательными. «Мы считаем целесообразным от программ ДПО прийти к включенности в таком же объеме IT-модулей в программы подготовки студентов по основным образовательным программам», – заявил Омельчук. Соответствующие изменения, по его словам, будут внесены в проект «Цифровые кафедры».
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Как рассказал на совещании Омельчук, «цифра» должна быть внедрена там, где востребована с точки зрения работодателя: «Это и инженерия, и медицина, и гуманитарные направления». Среди участников программы «Приоритет-2030» числятся, например, Московский городской педагогический университет, Театральный институт им. Бориса Щукина, Российский медицинский университет им. Н. И. Пирогова и др.
Причиной изменений, по словам замминистра, стали недостаточные знания выпускников в области IT: «С большими данными умеют работать 3–5% выпускников вузов». Изменения в проект пока находятся на стадии разработки, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству.
«Оценка цифровых компетенций [студентов] будет происходить на старте, в ходе обучения, а также по его итогам, – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минцифры. – Качество программ вузов в рамках проекта будут оценивать передовые эксперты в области IT, которые являются профессионалами в определенной отрасли и представители топовых IT-компаний».
Вузы не смогут отказаться от изменений, указал Шадаев: «Для многих вузов это выглядит как обременение, но выйти из этой работы нельзя». По его словам, планируется прикрепить к каждому из вузов «одну-две профильные IT-компании». Представитель одного из вузов, который участвовал в совещании, на условиях анонимности поделился с «Ведомостями» опасениями, что за летние месяцы вузы могут не успеть подготовиться к более масштабным изменениям, чем планировалось ранее.