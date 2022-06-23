Минобрнауки и Минцифры вводят в вузах обязательный IT-модуль

Вузы не смогут отказаться от изменений, указал Шадаев: «Для многих вузов это выглядит как обременение, но выйти из этой работы нельзя». По его словам, планируется прикрепить к каждому из вузов «одну-две профильные IT-компании». Представитель одного из вузов, который участвовал в совещании, на условиях анонимности поделился с «Ведомостями» опасениями, что за летние месяцы вузы могут не успеть подготовиться к более масштабным изменениям, чем планировалось ранее.