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Программы Минпросвещения по общественно-научным предметам сделают обязательными

Также обсуждается введение госзаказа на разработку учебников по каждой из них
Валерия Мишина
Вариативность при разработке программ обучения может создавать хаос, полагают депутаты Госдумы, которые сейчас работают над поправками в закон об образовании / Егор Алеев / ТАСС

Программы обучения по ряду предметов общего образования могут стать едиными и обязательными, а не примерными, как сейчас. Кроме того, будут введены процедуры госзаказа на разработку учебников по каждой из программ и требование к утверждению коллектива их авторов. Это следует из проекта поправок (с ними ознакомились «Ведомости»), которые подготовлены ко второму чтению законопроекта о «дебюрократизации» российского образования.

Комитет Госдумы по просвещению действительно работает над текстом поправок, подтвердила его председатель Ольга Казакова («Единая Россия»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных