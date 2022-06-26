Программы Минпросвещения по общественно-научным предметам сделают обязательными

Программы обучения по ряду предметов общего образования могут стать едиными и обязательными, а не примерными, как сейчас. Кроме того, будут введены процедуры госзаказа на разработку учебников по каждой из программ и требование к утверждению коллектива их авторов. Это следует из проекта поправок (с ними ознакомились «Ведомости»), которые подготовлены ко второму чтению законопроекта о «дебюрократизации» российского образования.