Школам предложили новую программу воспитания

Школам предложили новую программу воспитанияОно будет происходить на основе патриотизма и поддержки духовно-нравственных ценностей
В школах будет введена новая программа воспитания вместо той, которая действует с 2020 г., заявила «Ведомостям» директор Института воспитания РАО Наталья Агре. В ее основу ляжет особый «уклад школы», сказала она. Институт разрабатывал программу совместно с профильным департаментом Минпросвещения. Представитель пресс-службы ведомства подтвердил «Ведомостям», что программа придет на смену нынешней.
В новой программе воспитания учтены поправки в Конституцию России, обновление законодательства об образовании и др., сказала Агре. Также в документе скорректированы цели воспитания. Если нынешняя версия включает личностное развитие школьника, то предлагается создавать условия для развития, самоопределения и социализации ребенка на «основе духовно-нравственных ценностей», правил и норм поведения.
Воспитание, как следует из документа, – это «формирование патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде».
Из перечня воспитательных мероприятий, которые может проводить школа, исчезли «капустники» и «внутриклассные огоньки». Но зато появилась такая воспитательная опция, как «участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям» и «вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях», например в роли сценаристов, ведущих, декораторов.
От классных руководителей воспитательная программа требует «стать для учеников значимым взрослым, задающим образцы поведения».
В новой программе расширен блок, посвященный оформлению школ: на фасаде и в холле должны быть гербы и флаги как страны, так и конкретного региона, следует из документа. Музыка в школе должна быть «позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической», предполагается исполнение гимна России. Кроме того, школы также обязаны оформлять «места гражданского почитания», например памятные доски.
В апреле министр просвещения России Сергей Кравцов на историческом форуме «Сила – в правде!» предложил с нового 2022 учебного года исполнять по понедельникам гимн и поднимать флаг России в школах. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования», которое должно помочь обеспечить все школы страны государственной символикой.
Школы всегда составляли план воспитательной работы, так что некоторым программа в помощь не нужна, считает директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург: «Но плохо, если школы берут программу и под копирку переписывают для себя, не учитывая свои особенности».
Программу пришлось обновлять в связи с тем, что с 2021 г. поправки в закон об образовании предполагают создание системы воспитания в школах. Она теперь обязательная. К примеру, в рамках этой работы по предложению президента Владимира Путина в августе 2021 г. в школах начали вводить должность советника директора по воспитательной работе.
20 апреля 2022 г. он предложил распространить этот опыт на всю страну. Они необходимы, поскольку «в современных условиях, когда интернет дает возможность погрузиться школьнику в это информационное пространство, очень трудно сориентировать молодого человека в этом потоке информации».