Школам предложили новую программу воспитания

Программу пришлось обновлять в связи с тем, что с 2021 г. поправки в закон об образовании предполагают создание системы воспитания в школах. Она теперь обязательная. К примеру, в рамках этой работы по предложению президента Владимира Путина в августе 2021 г. в школах начали вводить должность советника директора по воспитательной работе.