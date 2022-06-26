Газета
Общество

Школам предложили новую программу воспитания

Оно будет происходить на основе патриотизма и поддержки духовно-нравственных ценностей
Анастасия Курилова
Школы всегда составляли план воспитательной работы, так что некоторым программа в помощь не нужна / РИА Новости

В школах будет введена новая программа воспитания вместо той, которая действует с 2020 г., заявила «Ведомостям» директор Института воспитания РАО Наталья Агре. В ее основу ляжет особый «уклад школы», сказала она. Институт разрабатывал программу совместно с профильным департаментом Минпросвещения. Представитель пресс-службы ведомства подтвердил «Ведомостям», что программа придет на смену нынешней.

В новой программе воспитания учтены поправки в Конституцию России, обновление законодательства об образовании и др., сказала Агре. Также в документе скорректированы цели воспитания. Если нынешняя версия включает личностное развитие школьника, то предлагается создавать условия для развития, самоопределения и социализации ребенка на «основе духовно-нравственных ценностей», правил и норм поведения.

Воспитание, как следует из документа, – это «формирование патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде».

Бакалавриат и магистратура в России останутся

Министр образования предлагает сохранить элементы Болонской системы, трансформировав их

Из перечня воспитательных мероприятий, которые может проводить школа, исчезли «капустники» и «внутриклассные огоньки». Но зато появилась такая воспитательная опция, как «участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям» и «вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях», например в роли сценаристов, ведущих, декораторов.

От классных руководителей воспитательная программа требует «стать для учеников значимым взрослым, задающим образцы поведения».

В новой программе расширен блок, посвященный оформлению школ: на фасаде и в холле должны быть гербы и флаги как страны, так и конкретного региона, следует из документа. Музыка в школе должна быть «позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической», предполагается исполнение гимна России. Кроме того, школы также обязаны оформлять «места гражданского почитания», например памятные доски.

В апреле министр просвещения России Сергей Кравцов на историческом форуме «Сила – в правде!» предложил с нового 2022 учебного года исполнять по понедельникам гимн и поднимать флаг России в школах. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования», которое должно помочь обеспечить все школы страны государственной символикой.

Школы всегда составляли план воспитательной работы, так что некоторым программа в помощь не нужна, считает директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург: «Но плохо, если школы берут программу и под копирку переписывают для себя, не учитывая свои особенности».

Программу пришлось обновлять в связи с тем, что с 2021 г. поправки в закон об образовании предполагают создание системы воспитания в школах. Она теперь обязательная. К примеру, в рамках этой работы по предложению президента Владимира Путина в августе 2021 г. в школах начали вводить должность советника директора по воспитательной работе.

20 апреля 2022 г. он предложил распространить этот опыт на всю страну. Они необходимы, поскольку «в современных условиях, когда интернет дает возможность погрузиться школьнику в это информационное пространство, очень трудно сориентировать молодого человека в этом потоке информации».

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных