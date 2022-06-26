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В суды поступает мало дел, связанных с экологией

Эксперты связывают это с недостатками законодательства
Марина Царева
Денис Абрамов / Ведомости

За последние 10 лет количество «экологических» дел, которые рассматривали российские суды, увеличилось втрое. Об этом сообщил на заседании президиума Верховного суда (ВС) его председатель Вячеслав Лебедев.

В 2021 г. суды рассмотрели 87 000 дел «экологических» категорий. Среди них – дела о возмещении вреда, причиненного окружающей среде; о прекращении или приостановлении экологически опасной деятельности; об оспаривании действий органов власти и должностных лиц в сфере экологии; а также по делам об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных