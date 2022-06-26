В суды поступает мало дел, связанных с экологией

В 2021 г. суды рассмотрели 87 000 дел «экологических» категорий. Среди них – дела о возмещении вреда, причиненного окружающей среде; о прекращении или приостановлении экологически опасной деятельности; об оспаривании действий органов власти и должностных лиц в сфере экологии; а также по делам об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды.