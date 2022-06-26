В суды поступает мало дел, связанных с экологией

В суды поступает мало дел, связанных с экологиейЭксперты связывают это с недостатками законодательства
За последние 10 лет количество «экологических» дел, которые рассматривали российские суды, увеличилось втрое. Об этом сообщил на заседании президиума Верховного суда (ВС) его председатель Вячеслав Лебедев.
В 2021 г. суды рассмотрели 87 000 дел «экологических» категорий. Среди них – дела о возмещении вреда, причиненного окружающей среде; о прекращении или приостановлении экологически опасной деятельности; об оспаривании действий органов власти и должностных лиц в сфере экологии; а также по делам об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды.
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