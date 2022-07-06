Закон о дебюрократизации работы учителей принят без поправок об образовательном стандарте

Поправки в законопроект не стали вносить, в частности, после их обсуждения на «нулевых чтениях» в Общественной палате (ОП), которые состоялись 30 июня. Председатель комиссии ОП по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, член Общественного совета при Минпросвещения Наталья Кравченко по итогам этого совещания заявила журналистам, что предложенные поправки – это «инициатива комитета Госдумы». «Высказывались разные мнения, – рассказала Кравчено. – Но ни у кого нет сомнений, что ядро [образования], единое для всей страны, должно быть в России и должно отражать ключевые мировоззренческие основы нашей страны и подходы к формированию базовых знаний».