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Закон о дебюрократизации работы учителей принят без поправок об образовательном стандарте

Они предполагают единые программы по ряду предметов и жесткие требования к пособиям для педагогов
Валерия Мишина
Сейчас учителя готовят свои программы на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и руководствуются «примерными» образовательными программами / Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о «дебюрократизации» российского образования. Авторы (группа единороссов из Совета Федерации и Госдумы) предложили определить четкий перечень учебно-методической документации, которую будут готовить педагогические работники, и запретить дублировать в бумажном виде документы, которые уже есть в электронном.

Как сообщали ранее «Ведомости», ко второму чтению в законопроект планировалось добавить  поправки, которые существенно меняют подход к преподаванию школьных предметов.

Сейчас учителя готовят свои программы на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и руководствуются «примерными» образовательными программами. В поправках, которые готовил комитет Госдумы по просвещению, предлагалось ввести для детских садов и школ «федеральную основную общеобразовательную программу» (ФООП). Некоторые из ФООП должны были стать обязательными для реализации, их перечень должно было определить Минпросвещения – ведомство наделялось полномочиями курировать образовательные программы и формировать их единое содержание.

 Как отмечал источник «Ведомостей» в Госдуме, обязательными предполагалось сделать программы минимум по общественно-научным предметам – истории, обществознанию, географии и ОБЖ. К каждой из ФООП планировалось разрабатывать свой список учебников и учебных пособий для учителей, «содержание которых должно соответствовать требованиям ФГОСа и положениям ФООП». Поправки вводили процедуру госзаказа на разработку учебников в комплекте с учебными пособиями, ее должно было осуществлять Минпросвещения. Ведомство по задумук авторов поправок должно было утверждать и авторский коллектив учебников. 

По словам председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой, было принято решение «не торопиться [с поправками] и продолжить обсуждение». «Изменения в системе образования должны носить выверенный характер. Если мы видим недообсужденный вопрос, то исходим из того, что тему надо доработать», – сказала она.

Программы Минпросвещения по общественно-научным предметам сделают обязательными

Также обсуждается введение госзаказа на разработку учебников по каждой из них

По ее словам, в течение лета 2022 г. будет продолжаться работа над этими поправками, которые могут в итоге стать отдельным законопроектом. Близкий к Госдуме источник «Ведомостей» не исключает, что эти нормы не будут приняты из-за критики педагогического сообщества.

«Сейчас депутаты уедут в регионы, где будет продолжаться обсуждение формирования золотого стандарта в педагогических коллективах, в образовательных организациях, – сказала Казакова. – Из регионов всегда был запрос на единое образовательное пространство, единый учебник и золотой стандарт». Она отметила, что комитет будет далее «дотачивать» поправки: «Это будет продолжаться столько, сколько нужно. Мы делаем большое государственное дело, и продумаем всю эту конструкцию, не потеряв того лучшего, что наработано».

Поправки в законопроект не стали вносить, в частности, после их обсуждения на «нулевых чтениях» в Общественной палате (ОП), которые состоялись 30 июня. Председатель комиссии ОП по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, член Общественного совета при Минпросвещения Наталья Кравченко по итогам этого совещания заявила журналистам, что предложенные поправки – это «инициатива комитета Госдумы». «Высказывались разные мнения, – рассказала Кравчено. – Но ни у кого нет сомнений, что ядро [образования], единое для всей страны, должно быть в России и должно отражать ключевые мировоззренческие основы нашей страны и подходы к формированию базовых знаний».

При этом, по словам Кравчено, «эксперты высказывались, что необходимо оставлять возможность для верификации,  учета регионального компонента»: «[Необходимо] оставлять возможность, чтобы в рамках основной образовательной программы можно было профилизироваться в том или ином направлении, чтобы была возможность ориентироваться на способности учеников». Она рассказала, что участников «нулевых чтений» волновало, «кто будет отвечать за содержание «золотого стандарта» образования», «принципы формирования группы [его] разработчиков». 

Кравченко назвала прошедшие слушания «началом разговора»: «Необходимо сформировать именно тот инструмент, подход, который позволил бы минимизировать риски и прийти к ожидаемому результату, чтобы мы имели возможность пересмотреть или перезапустить образование в стране».

«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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