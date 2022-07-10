ВОЗ по всему миру отмечает рост числа инфицированных новым подвидом штамма «омикрон»

Это подтверждают и представители медицинских лабораторий. «Спрос на ПЦР-тесты в июне 2022 г. снизился на 88% по сравнению с июнем 2021 г., – сообщила «Ведомостям» заместитель гендиректора лаборатории «Хеликс» Дарья Горякина, оценив снижение тестирования на антитела в 98%. – Количество вакцинаций в лаборатории тоже сократилось: их число в июне на 98% меньше [чем годом ранее]». Снижение тестирований отмечается и в лаборатории «Гемотест», говорит ее представитель: ежедневный спрос на ПЦР-исследования в июне сократился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом. Представитель группы компаний «Инвитро» рассказал, что ежедневно в лабораториях сети делается от 2000 до 2500 тестов и «суточный объем тестирований не растет».