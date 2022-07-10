ВОЗ по всему миру отмечает рост числа инфицированных новым подвидом штамма «омикрон»В России трудно зафиксировать ситуацию с коронавирусом из-за снижения числа тестирований
За последние две недели число случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 30%, заявил 6 июля на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. «В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5 [разновидности штамма "омикрон"], – рассказал он. – Кроме того, в Индии выявлен новый штамм BA.2.75». Гебреисус отметил, что рост происходит на фоне снижения объема тестирования: «Это скрывает истинную картину эволюции вируса». Проблема, обозначенная руководителем ВОЗ, характерна и для России.
РФ находится на 8-м месте в мире по числу ежедневно выявляемых случаев COVID-19, 10 июля в стране было диагностировано 3398 случаев. В Японии за сутки было выявлено 51 738 новых случаев, в Мексике – 32 195, в Австралии – 31 406, в США – 31 114, в Индии – 20 441. «Сегодня новая волна в России уже существует», – полагает эпидемиолог Василий Власов. По мнению Власова, повышение заболеваемости началось ранее, но не было зафиксировано из-за снижения количества тестирований. В апреле Роспотребнадзор отменил для регионов норматив еженедельного проведения не менее 300 тестов на COVID-19 на 100 000 населения. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
По официальным данным ведомства, за последние сутки (9 июля) было проведено 111 000 тестов. В феврале 2022 г. проводилось около 600 000 тестов в сутки, сообщал Роспотребнадзор. Согласно еженедельной информации, которую публикует ведомство, с 29 июня по 6 июля было проведено около 700 000 тестов, за предыдущую неделю – 800 000, до этого недельный показатель составил 900 000 тестов. В последние полтора месяца проводится примерно 100 000 тестов в сутки, тогда как в июле 2021 г. во время распространения штамма «дельта» ежедневно делалось 500 000–700 000, говорит аналитик Александр Драган.
Это подтверждают и представители медицинских лабораторий. «Спрос на ПЦР-тесты в июне 2022 г. снизился на 88% по сравнению с июнем 2021 г., – сообщила «Ведомостям» заместитель гендиректора лаборатории «Хеликс» Дарья Горякина, оценив снижение тестирования на антитела в 98%. – Количество вакцинаций в лаборатории тоже сократилось: их число в июне на 98% меньше [чем годом ранее]». Снижение тестирований отмечается и в лаборатории «Гемотест», говорит ее представитель: ежедневный спрос на ПЦР-исследования в июне сократился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом. Представитель группы компаний «Инвитро» рассказал, что ежедневно в лабораториях сети делается от 2000 до 2500 тестов и «суточный объем тестирований не растет».
Показатель заболеваемости напрямую зависит от числа проводимых тестов, указывает главврач медцентра «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков. При этом он оценивает ситуацию с заболеваемостью в России как «стабильную», но не отрицает «вероятность роста показателей», в том числе сезонный рост осенью. Главврач ЦКБ «РЖД-медицина» Рафик Шабуров считает, что «ничего нового» в росте заболеваемости нет, по его словам, коронавирус не имеет сезонности, «но увеличение [заболеваемости] летом возникает за счет перегревания организма, которое приводит к ослаблению иммунитета».
Гендиректор ВОЗ призвал все страны привить не менее 70% населения: защита вакцин со временем ослабевает, важно, чтобы люди проходили ревакцинацию. В ВОЗ также считают, что ношение масок и соблюдение дистанции в людных местах все еще необходимо. Власов допустил, что ограничения еще могут быть введены, но они «не будут носить такой серьезный характер, как год назад».
В подготовке статьи участвовали Екатерина Гробман и Валерия Мишина
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