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Общество

Прокуратура просит ликвидировать профсоюз журналистов

Мосгорсуд уже приостановил его деятельность
Валерия Мишина
Профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела / URA.RU / ТАСС

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Это следует из определения суда о принятии к производству административного дела о ликвидации организации от 16 июня, с которым ознакомились «Ведомости». Причины обращения надзорного органа в суд там не указаны.

В определении от 4 июля о приостановке работы профсоюза по ходатайству прокуратуры уточняется, что это сделано в связи с возбуждением административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). В нем уточняется, что поводом для приостановки работы профсоюза стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Мосгорсуд удовлетворил это ходатайство надзорного органа до рассмотрения по существу дела о ликвидации организации.

«Профсоюзом и его территориальными организациями используются информационные ресурсы в интернете, на которых размещается информация противоправного характера, – приводится в определении обоснование позиции прокуратуры. – Таким образом, деятельность профсоюза влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству». «Ведомости» направили запрос в прокуратуру Москвы.

Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан группой журналистов в марте 2016 г., в 2017 г. его зарегистрировал Минюст. Членами профсоюза являются более 600 журналистов из 40 российских регионов. Входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов. Членом IFJ является также Союз журналистов России.

Как сообщил «Ведомостям» представитель профсоюза, в мае московская прокуратура сообщила профсоюзу о проверке его деятельности для «исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации» и потребовала предоставить данные об организации, ее устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, а также о мероприятиях, которые проводила организация. Об итогах проверки организация информацию не получила.

Профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, сказал «Ведомостям» адвокат Максим Крупский: «Данные процедуры являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и представляют собой важный элемент права организации на защиту. Мы будем выяснять, почему это произошло и по результатам примем решение о дальнейших действиях».

Президент IFJ Доминик Прадалье в обращении к профсоюзу журналистов назвала процесс «несправедливым и необоснованным». Президент EFJ Майя Север увидела в иске о ликвидации профсоюза «признаки политического судебного процесса». Председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев заявил «Ведомостям», что не видит в деятельности профсоюза журналистов «самого главного – [признаков] профсоюзного движения»: «Профсоюз должен быть вместе с общим профсоюзом и [должен также] отчитываться по финансам. В деятельности этого союза много наносного, и практической работы я особо не видел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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