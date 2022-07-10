Прокуратура просит ликвидировать профсоюз журналистов

Как сообщил «Ведомостям» представитель профсоюза, в мае московская прокуратура сообщила профсоюзу о проверке его деятельности для «исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации» и потребовала предоставить данные об организации, ее устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, а также о мероприятиях, которые проводила организация. Об итогах проверки организация информацию не получила.